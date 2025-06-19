20 лет обещаний: почему в Петропавловске до сих пор нет современных очистных сооружений

В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан прокомментировали ситуацию в ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform.

— Работа по решению проблемы очистки сточных вод в Петропавловске ведётся с 2005 года. По информации местных исполнительных органов, в настоящее время проведено исследование действующих канализационно-очистных сооружений (КОС), подготовлено техническое задание, которое направлено на согласование в предприятие «КазЦентр ЖКХ». Только после получения положительного заключения планируется подача бюджетной заявки на разработку проектно-сметной документации. Акимат города Петропавловска в настоящее время занимается сбором ценовых предложений с целью выделения финансирования на подготовку необходимой документации, — говорится в официальном ответе.

По данным министерства, в 2024 году в рамках Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем Северо-Казахстанской области был проведён капитальный ремонт коллекторов общей протяжённостью 2,17 километра. В настоящее время продолжаются работы по завершению модернизации технологических схем очистных сооружений в Петропавловске.

Кроме того, в рамках Плана мероприятий по охране окружающей среды в Северо-Казахстанской области на 2023–2025 годы в прошлом году был разработан проект поэтапной реконструкции очистных сооружений, канализационных насосных станций первой, второй и третьей очередей, а также магистральных трубопроводов.

— Помимо этого, предусмотрена реконструкция очистных сооружений в селе Саумалколь, а также строительство канализационных сетей и очистных сооружений в городе Сергеевка Шалакынского района. Проект строительства канализации и очистных сооружений в Сергеевке был разработан ещё в 2018 году. В настоящее время проектная организация «ТС-Индустрия» готовится пройти государственную экспертизу. Однако численность населения Сергеевки составляет всего 8,1 тысячи человек, что недостаточно для получения статуса города районного значения. В связи с этим в будущем населённый пункт будет переведён в категорию села. Местный исполнительный орган в прошлом году направил в министерство официальное письмо с просьбой исключить Сергеевку из второго этапа реализации проектов по очистным сооружениям, — пояснили представители министерства.

Что касается строительства очистных сооружений в селе Новоишимское, административном центре района имени Габита Мусрепова, то оно было начато в 2018 году и завершено в прошлом году. На реализацию проекта было выделено 3,2 миллиарда тенге.

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