Опасен ли Eta-штамм коронавируса - ответ Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опасен ли новый вариант коронавируса Eta-штамм, рассказали в Минздраве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 21 сентября сообщалось , что новый штамм коронавируса Eta зафиксировали в Казахстане.

«Действительно, на территории нашей страны выделен Eta-штамм. На сегодня Eta-штамм по классификации ВОЗ не считается штаммом, который взывает беспокойство или озабоченность. Уже сегодня ВОЗ отмечает, что количество выявленных случаев в мире постепенно снижается. Это еще раз подтверждает, что Eta-штамм не представляет большой опасности, по сравнению, как мы говорим о дельте-штамме, британском штамме, которые характеризуются высокой заразностью и быстрой передачи», - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК.