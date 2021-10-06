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    17:23, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Опасен ли Eta-штамм коронавируса - ответ Минздрава РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опасен ли новый вариант коронавируса Eta-штамм, рассказали в Минздраве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, 21 сентября сообщалось , что новый штамм коронавируса Eta зафиксировали в Казахстане.

    «Действительно, на территории нашей страны выделен Eta-штамм. На сегодня Eta-штамм по классификации ВОЗ не считается штаммом, который взывает беспокойство или озабоченность. Уже сегодня ВОЗ отмечает, что количество выявленных случаев в мире постепенно снижается. Это еще раз подтверждает, что Eta-штамм не представляет большой опасности, по сравнению, как мы говорим о дельте-штамме, британском штамме, которые характеризуются высокой заразностью и быстрой передачи», - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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