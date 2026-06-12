ООН запускает Маскатский план действий по противодействию языку ненависти и предупреждению геноцида

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш представил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Маскатский план действий — новую международную инициативу, направленную на укрепление роли традиционных лидеров и представителей коренных народов в противодействии языку ненависти, а также предупреждении геноцида и других массовых злодеяний, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

— Язык ненависти — это серьезная и растущая угроза миру и безопасности. Он раскалывает общества, дегуманизирует целые группы людей и создает почву для кровопролития, — заявил Гутерриш.

По его словам, ненавистническая риторика не возникает случайно и является характерным элементом практически каждого сценария, ведущего к геноциду и массовым преступлениям.

Роль местных лидеров и общин

— По всему миру бушуют конфликты. Усиливается неравенство. Обостряется климатический кризис. А язык ненависти распространяется быстрее, чем когда-либо прежде, подпитываемый нерегулируемыми платформами и возможностями искусственного интеллекта, — отметил глава ООН.

Генеральный секретарь подчеркнул, что основная ответственность за предотвращение геноцида и других массовых преступлений лежит на государствах, однако важную роль играет и все общество. Особое место в этой работе, по его словам, принадлежит традиционным лидерам и представителям коренных народов, которые пользуются доверием местных сообществ и обладают глубоким знанием местных реалий.

Направления действий

Документ стал итогом многолетнего международного консультативного процесса с участием традиционных лидеров, представителей коренных народов, правительств, международных организаций и экспертов по предотвращению конфликтов со всего мира. Работа над ним началась в ходе глобальных консультаций в Абудже, Нигерия, в 2022 году и продолжилась на встрече в столице Омана Маскате в 2023 году, которая стала одной из крупнейших международных площадок для обмена опытом между традиционными лидерами и представителями коренных народов.

План основан на трех ключевых направлениях: укреплении потенциала местных посреднических механизмов и программ обучения, развитии диалога и взаимопонимания между сообществами, а также расширении сотрудничества между традиционными лидерами, государствами, международными организациями и гражданским обществом.

Среди рекомендаций документа — поддержка местных инициатив по урегулированию конфликтов, расширение образовательных программ, развитие механизмов раннего предупреждения, противодействие дезинформации и ненавистническим нарративам, а также более активное вовлечение местных сообществ в процессы миростроительства.

Ответственность цифровых платформ

Генеральный секретарь также подчеркнул необходимость усиления ответственности цифровых платформ за распространение контента, связанного с языком ненависти и подстрекательством к насилию.

— Сдерживание языка ненависти не означает подавление свободы слова. Вместе с тем свобода выражения мнений никогда не должна служить оправданием для распространения вредоносных посланий, — отметил он.

В ООН рассчитывают, что Маскатский план действий станет практическим инструментом для укрепления социальной сплоченности, предотвращения конфликтов и расширения участия местных сообществ в усилиях по построению устойчивого мира.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан будет ежегодно выделять по 3 млн долларов Региональному центру ООН в Алматы.