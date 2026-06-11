Казахстан будет ежегодно выделять по 3 млн долларов Региональному центру ООН в Алматы

Сенат РК одобрил законы о ратификации соглашения и меморандума между Правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций о создании Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечается в заключении Комитета Сената, Региональный центр призван усилить региональную координацию по реализации Целей устойчивого развития, повысить эффективность программ технической помощи, обмена опытом и аналитической поддержки, а также укрепить сотрудничество Казахстана с ООН и государствами региона.

Соглашение определяет правовой статус Регионального центра, порядок его размещения и деятельности на территории РК, механизмы взаимодействия с национальными органами власти, режим пребывания и деятельности персонала Центра, а также финансовые и организационные основы сотрудничества между Правительством РК и ООН.

Документ направлен на создание правовой основы для реализации совместных программ в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, инклюзивного экономического роста, социальной политики и гуманитарного сотрудничества, ориентированных на потребности стран Центральной Азии и Афганистана.

Меморандум предусматривает определение статуса Регионального центра, а также рамки финансового и организационного сотрудничества между Правительством РК и ООН.

В соответствии с нормами Меморандума Центр будет разрабатывать и осуществлять годовую программу работы.

— Правительство при условии соблюдения своих соответствующих и надлежащих законов, правил и положений годового бюджета будет ежегодно в период с 2025 по 2029 годы предоставлять в распоряжение ООН сумму в размере трех миллионов долларов для реализации годовой программы работы Центра, — говорится в заключении.

В Центре будут учреждены два органа — Консультативный совет и Международный консультативный комитет. Консультативный совет будет выносить рекомендации по годовой программе работы и оперативному бюджету Центра. Международный консультативный комитет будет создан для предоставления стратегических консультаций по программным приоритетам региона.

Ранее в МИД РК сообщили, что Центр ООН в Алматы станет хабом для проектов устойчивого развития.