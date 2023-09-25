ООН сможет вводить военное положение во всем мире - фейк

Пользователи соцсетей пишут о том, что Организация Объединенных Наций требует наделить ее «бессрочными чрезвычайными полномочиями» для того, чтобы иметь право вводить военное положение в любой стране. Это якобы необходимо в случае глобальных угроз, таких как пандемии, природные катаклизмы, климатические катастрофы и прочее. Все это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В распространяемом сообщении говорится, что условия, на которых ООН якобы просит о наделении ее чрезвычайными полномочиями, называется «Пакт во имя будущего», который будет принят в 2024 году на Саммите будущего.

Документ, как и саммит с таким названием, действительно упоминается на официальном сайте ООН.

На странице, посвященной мероприятию, подробно расписаны шаги, которые были и будут предприняты до того, как состоится саммит в 2024 году.

Согласно информации на сайте, в 2015 году была принята повестка дня на период до 2023 года. Она включает в себя 17 долгосрочных целей, в числе которых социальное и гендерное равенство, равный доступ к ключевым ресурсам, таким как чистая вода и другие. О военном положении в документе нет ни слова.

Также на сайте сказано о том, что в рамках подготовки к саммиту была принята декларация ООН75. В ней говорится о соблюдении международного права, предотвращении конфликтов, расширении и укреплении прав женщин, об экологии и борьбе с климатическим кризисом.

Еще один принятый в преддверии саммита документ ООН носит название «Наша общая повестка дня». Это доклад генерального секретаря ООН, посвященный реализации целей устойчивого развития. О наделении ООН чрезвычайными полномочиями и введении военного положения во всем мире в нем не говорится.

Текст самого «Пакта во имя будущего» все еще не подготовлен. На сайте ООН сказано, что его составят «государства-члены в ходе межправительственных переговоров по вопросам, которые они решат продвигать».

То есть предполагать, что страны-участницы добровольно решат наделить ООН неотъемлемым правом вводить военное положение где угодно, совершенно безосновательно.

Таким образом, нет никаких подтверждений тому, что ООН действительно желает завладеть чрезвычайными полномочиями во всем мире. Подобных тезисов нет в документах организации, а упомянутый в рассылке «Пакт во имя будущего» все еще не составлен.