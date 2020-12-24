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ООН провозгласила международный день человеческого братства

Автор:  
Арсен Утешев
24 Декабря 2020, 07:18
ООН провозгласила международный день человеческого братства

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, провозглашающую 4 февраля Международным днем человеческого братства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство WAM.

Во вторник Генассамблея ООН по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Египта и Саудовской Аравии приняла резолюцию, провозгласившую 4 февраля Международным днем человеческого братства. Резолюция направлена на содействие межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Выбор даты ознаменован состоявшимся 4 февраля 2019 года в Абу-Даби подписанием «Документа о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни» верховным имамом одного из старейшего и наиболее авторитетного исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмедом аль-Тайибом и Папой Римской католической церкви Франциском.

Накануне принятия резолюции посол и постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Нуссейбе заявила: «В последние годы в мире наблюдается резкий рост насилия, разжигания ненависти, ксенофобии, религиозного фанатизма и других форм дискриминации. Перед лицом таких транснациональных угроз мы должны поддерживать инициативы, которые поощряют солидарность и единство между людьми в духе «человеческого братства».

Генеральный секретарь Высшего комитета человеческого братства (HCHF) Гудже Мохамед Абдельсалам в свою очередь отметил, что человеческое братство стало ответственностью всего мира.

Резолюция ООН также выражает глубокую озабоченность в связи с актами, которые пропагандируют религиозную ненависть и подрывают дух терпимости, особенно в связи с тем, что мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, вызванным пандемией COVID-19. В нем также подчеркивается необходимость глобальных ответных мер на пандемию, построенных на единстве, солидарности и возобновлении многостороннего сотрудничества.

В резолюции также признается ценный вклад людей всех религий и верований в жизнь человечества и подчеркивается роль образования в поощрении терпимости и ликвидации дискриминации по признаку религии или убеждений. Высоко оценивается все международные, региональные, национальные и местные инициативы и усилия религиозных лидеров по содействию межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Соавторами резолюции выступили 34 государства-члена ООН.

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