ООН призвала пересмотреть подходы к защите прав пожилых людей

Стремительное старение населения и рост числа когнитивных нарушений требуют нового подхода к защите прав пожилых людей, передает агентство Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Об этом заявил независимый эксперт ООН по правам пожилых людей Звездан Пиртошек, представляя доклад на 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

По его словам, общество по-прежнему нередко воспринимает преклонный возраст через призму беспомощности и утраты самостоятельности. Такой подход может приводить к заниженным стандартам ухода и ограничению прав пожилых граждан.

Эксперт подчеркнул, что когнитивные нарушения не означают утрату достоинства, субъектности или фундаментальных прав человека. Даже при сложностях с речью и мышлением пожилые люди сохраняют свои ценности, привычки и право участвовать в принятии решений, касающихся их жизни.

Пиртошек также обратил внимание на случаи, когда медицинский диагноз становится основанием для ограничения дееспособности. По его словам, задача родственников и специалистов заключается не в том, чтобы принимать решения вместо человека, а в создании условий, при которых он сможет выражать свою волю и сохранять максимально возможную самостоятельность.

Особую роль, по мнению эксперта, должны играть государства. Он призвал пересмотреть законодательство, которое может ущемлять права людей из-за возраста или диагноза, а также развивать систему долговременного ухода, ориентированную прежде всего на самого человека.

В ООН подчеркнули, что эффективность медицинской и социальной помощи должна оцениваться не только по клиническим показателям, но и по тому, сохранил ли пожилой человек возможность влиять на собственную жизнь.

Ранее сообщалось о том, что по данным Бюро национальной статистики, на начало 2026 года численность граждан старше 65 лет достигла 1 миллион 975 тысяч человек, что составляет 9,6% от общей численности населения страны.