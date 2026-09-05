ООН поддержала инициативу африканских стран изменить карту мира

На протяжении столетий привычная многим поколениям карта мира изображала Африку значительно меньше, чем она есть на самом деле. В пятницу подавляющее большинство стран в Организации Объединенных Наций поддержало инициативу изменить это представление, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированное африканскими странами предложение изменить способ изображения мира на картах. В ходе голосования 164 государства проголосовали в поддержку резолюции, направленной на использование карт, которые точнее отражают размеры континентов. Единственным голосом против стали США, которые назвали эту инициативу частью «радикального идеологического проекта». Шесть стран — Эстония, Грузия, Литва, Молдова, Сербия и Украина — воздержались.

Резолюция не запрещает проекцию Меркатора и не устанавливает ей замену. Эта проекция — самый используемый в мире способ изображать круглую Землю на плоской карте, при котором точно сохраняются направления, что удобно для навигации, но сильно искажаются размеры территорий, особенно ближе к полюсам.

Резолюция ООН призывает правительства, школы, международные организации и технологические компании использовать проекцию Equal Earth и другие так называемые равновеликие карты в тех случаях, когда важно учитывать относительные размеры территорий.

За этим, на первый взгляд, техническим спором скрывается более масштабный вопрос: не исказила ли карта, созданная для европейских мореплавателей в XVI веке, не только географию, но и исторические представления об Африке?

— Карты формируют наше понимание мира, — заявил перед голосованием министр иностранных дел Того Робер Дусси. — Они определяют образование, питают воображение и влияют на коллективное восприятие.

Уменьшенный континент

Фламандский картограф Герард Меркатор разработал свою проекцию в 1569 году для решения практической задачи морской навигации. Поскольку прямые линии на его карте соответствуют постоянным направлениям по компасу, моряки могли использовать их для прокладывания маршрутов.

Однако сохранение направлений было достигнуто за счет точности площадей. Чем дальше от экватора находится территория, тем сильнее она увеличена. Например, Гренландия на такой карте может выглядеть примерно сопоставимой по размеру с Африкой, хотя Африка примерно в 14 раз больше. Северная Европа и Северная Америка, по Меркатору, также оказываются существенно увеличены по сравнению с регионами, расположенными близ экватора.

Несмотря на первоначальное навигационное предназначение, проекция Меркатора по-прежнему широко используется в образовательных, медийных, цифровых и официальных материалах. В резолюции говорится, что подобные искажения способствовали «символическому уменьшению» Африки и поддерживали несбалансированное представление о мире.

Того в Генассамблее ООН вело переговоры от имени группы африканских стран, которую поддержал Африканский союз. В резолюции исправление подобных искажений названо «актом восстановления когнитивной справедливости и возмещения имевшего место ущерба», а в качестве проекции, которая точнее отражает относительные размеры континентов, приводится Equal Earth, разработанная в 2018 году.

Дусси подчеркнул, что эта инициатива не направлена конкретно против проекции Меркатора, практическую пользу которого для навигации он признал, и не ставит целью навязать единственное видение мира.

США: это — «идеологический проект»

Соединенные Штаты увидели в этой инициативе политический умысел.

— Эта резолюция высмеивает работу и предназначение этой организации [имеется в виду ООН — прим. ред.], — заявил представитель США.

По его словам, инициатива, представленная в качестве безобидной попытки обновить пропорции на картах, является частью «гораздо более масштабного и радикального идеологического проекта».

Американский дипломат особо отметил содержащиеся в резолюции ссылки на репарации и «когнитивную справедливость», назвав подобные инициативы «наростами, прилипшими к нашей работе, и причиной, по которой эта организация теряет доверие».

Россия, США и Франция будут выглядеть меньше

Франция заняла противоположную позицию. За несколько часов до голосования министр иностранных дел этой страны Жан-Ноэль Барро объявил, что Франция планирует отказаться от проекции Меркатора на своих картах мира, присоединившись к широкой инициативе, которую продвигает Африканский союз.

В результате сама Франция, как и Соединенные Штаты и Россия, будет выглядеть меньше по сравнению с привычным картами. Это наглядно показывает политическую сторону спора. Равновеликие карты не делают Африку больше — они устраняют преувеличение размеров, которое проекция Меркатора создает для территорий, расположенных ближе к полюсам.

Проблема государственных границ

Украина заявила, что поддерживает усилия по исправлению исторических искажений, затрагивающих Африку и другие части Глобального Юга, однако выразила возражения по поводу отображения на некоторых картах Equal Earth отдельных территорий Украины.

Представитель Украины предупредил, что одобрение этой проекции без достаточных гарантий может открыть «ящик Пандоры», позволяя картам создавать неоднозначность вокруг спорных территорий.

Европейский союз поддержал резолюцию, но выразил аналогичную обеспокоенность. Выступая от имени ЕС, Ирландия подчеркнула, что эта мера касается исключительно относительных размеров территорий и никак не затрагивает вопросы суверенитета, территориального статуса или международно признанных границ. Представитель Евросоюза заявил также, что поддержка резолюции не означает автоматического одобрения карт, представленных на сайте Equal Earth.

Проекция Меркатора никуда не исчезнет

По сути, резолюция Генассамблеи признает фундаментальную проблему, которую не способно решить никакое голосование. Ни одна проекция не может идеально воспроизвести изогнутую поверхность Земли на плоскости. Каждая чем-то жертвует — площадью, формой, расстоянием или направлением, — и все они подходят для разных целей.

Резолюция Генассамблеи ООН носит необязательный характер, и проекция Меркатора никуда не исчезнет. Однако голосование в пятницу продемонстрировало подавляющую международную поддержку аргумента, который все настойчивее выдвигают африканские страны: выбор, заложенный в картах, способен влиять на то, как поколения людей воспринимают окружающий мир.

Ранее сообщалось, что страны Азии и Африки решили построить нефтехранилища на случай нового кризиса на Ближнем Востоке.