ООН объявила 2027–2036 годы Десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений
Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Таджикистаном резолюцию под названием «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений», передает Kazinform со ссылкой на агентство ХОВАР.
В соответствии с положениями данной резолюции Генеральная Ассамблея провозглашает период 2027–2036 годов Международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Цель этого десятилетия — способствовать укреплению мира, поощрять диалог и примирение, а также поддерживать взаимодействие между поколениями — в том числе между детьми, молодежью и пожилыми людьми, — с тем, чтобы обеспечить учет потребностей и интересов будущих поколений в процессах формирования политики и принятия решений.
Резолюция приветствует вклад государств-членов, лидеров и народов, которые способствовали укреплению мира, примирения, диалога и национального единства.
В резолюции напоминается о целях и принципах Устава ООН, включая решимость «избавить грядущие поколения от бедствий войны» и обязательство разрешать споры мирными средствами. Кроме того, в ней признается важность Декларации и Программы действий в области культуры мира в качестве универсального мандата для поощрения культуры мира и ненасилия.
В резолюции приветствуются обязательства, принятые на Саммите будущего 2024 года, а также принятие «Пакта о будущем», в котором государства-члены обязались укреплять сотрудничество в целях защиты интересов будущих поколений. В ней также отмечаются позитивные сдвиги в Центральной Азии и приветствуются усилия Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана по урегулированию пограничных вопросов мирными средствами, а также подписание соответствующих соглашений.