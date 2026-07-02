ООН может столкнуться с нехваткой ликвидности уже в сентябре из-за долгов США и Китая

Помощник генсека ООН Чандру Раманатан, выполняющий обязанности контролера во всемирной организации, сообщил о бюджете на 2026 и 2027 годы, а также о проблемах, с которыми сталкивается ООН, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на ООН.

Бюджет ООН находится под сильным давлением из-за нехватки поступающих средств. Общий регулярный бюджет и бюджет миротворческих операций сокращаются и фактически исполняются не в полном объеме из-за недополученных взносов государств-членов.

— Что касается бюджета операций по поддержанию мира, то государства-члены утвердили бюджет в размере 5,1 миллиарда долларов, что примерно на 550 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году, то есть на 9,7 процента меньше, — заявил Чандру Раманатан.

Представитель ООН отметил, что из-за изменений мандатов и сокращения более 1100 должностей гражданского персонала реальное сокращение бюджета оценивается в 14%, или около 752 млн долларов.

Главная проблема бюджета — не только его размер, но кассовые разрывы: даже утвержденные расходы невозможно полностью финансировать вовремя.

В итоге бюджет ООН описывается как «дефицитный по ликвидности»: формально он утвержден, но фактически исполняется с ограничениями. Новая финансовая реформа позволяет не усугублять дефицит переносом обязательств на следующий год, однако устойчивость бюджета по-прежнему зависит от своевременной и полной уплаты взносов государствами-членами.

Чандру Раманатан подчеркнул, что принятая государствами-членами финансовая реформа позволила избежать автоматического ухудшения ситуации: теперь ООН не обязана возвращать государствам средства, которых фактически не получила. Однако реформа не устраняет главную проблему — устойчивое функционирование организации по-прежнему зависит от полного и своевременного выполнения финансовых обязательств государствами-членами.

— В декабре, например, возвращены деньги только тем, кто заплатил полностью. Это здравый смысл, — отметил Чандру Раманатан.

Помощник генсека ООН отметил, что финансовое положение ООН во многом зависит от своевременной уплаты взносов двумя крупнейшими странами — США и Китаем.

По его словам, Китай задолжал 428 млн долларов по регулярному бюджету и около 65 млн долларов по бюджету миротворческих операций. ООН ожидает, что Китай полностью выполнит свои обязательства до конца года, а часть средств поступит уже в конце августа или сентябре.

— Мы ожидаем, что эти 428 миллионов долларов будут выплачены либо в сентябре, либо раньше. Они определенно выплатят сумму в полном объеме. За миротворческую деятельность они все еще должны нам около 65 миллионов долларов, — сообщил Чандру Раманатан.

По США ситуация более сложная. На начало года задолженность по регулярному бюджету составляла около 1,5 млрд долларов, после начисления новых взносов в размере 767 млн долларов она превысила два млрд долларов. США перечислили лишь около 160 млн долларов. Следовательно, совокупная задолженность превышает два млрд долларов. Ожидается еще один платеж США, после которого долг может сократиться примерно до 1,3–1,4 млрд долларов. На начало года задолженность США по миротворческому бюджету составляла около 995 млн долларов. Америка выплатила около 680 млн долларов. По итогам года ожидается задолженность порядка 1,7–1,8 млрд долларов (с учетом новых начислений).

— Мы ожидаем от них еще одного платежа. Мы надеемся, что в этом году они выплатят более или менее в полном объеме, — предположил Чандру Раманатан.

По словам представителя ООН, именно от поступления средств США и Китая зависит способность организации продолжать работу без финансового кризиса. Эти две страны обеспечивают около 42% регулярного бюджета ООН, поэтому задержка их платежей может привести к нехватке ликвидности уже в сентябре. Даже если обе страны перечислят средства до конца года, организация завершит год практически без финансовых резервов.

Ранее сообщалось, что ООН грозит банкротство из-за приостановки взносов США и Китая.