ООН грозит банкротство — WSJ

Финансовое положение Организации Объединенных Наций быстро ухудшается из-за приостановки финансирования и задержек со стороны США и Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на The Wall Street Journal .

Согласно предупреждению, в августе ООН может столкнуться с серьезным кризисом ликвидности, поскольку накапливаются невыплаченные и задержанные взносы от США и Китая, на долю которых приходится 42% основного финансирования международной организации.

Крупнейшим источником финансовых потерь для ООН являются Соединенные Штаты. В настоящее время Вашингтон имеет задолженность в размере более 4,28 млрд долларов. Администрация Трампа назвала ООН раздутой и неэффективной организацией, оказывая на нее давление и заявляя, что просроченные платежи будут произведены только после проведения масштабной реструктуризации. Китай, ставший вторым по величине донором после США, недавно выплатил 844 млн долларов на расходы по поддержанию мира, но все еще имеет задолженность в размере 455 млн долларов.

Секретариат ООН оценивает, что текущего остатка денежных средств хватит для работы только до середины августа.

Внутри ООН растут опасения, что в случае фактического дефицита денежных средств выплата заработной платы сотрудникам может прекратиться, а программы продовольственной и охранной безопасности могут быть парализованы. В ответ на финансовые трудности ООН уже начала сокращение рабочих мест, в том числе административного персонала на 3000 человек, и ускорила сроки вывода миротворческих сил из африканских зон конфликтов, таких как Демократическая Республика Конго

Ранее сообщалось, что ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн.