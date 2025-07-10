ООН: 50 тысяч беременных и кормящих женщин в Газе остаются без еды нескольких дней

В заявлении Регионального отделения ЮНФПА по арабским странам говорится, что беременные женщины, матери и младенцы в Газе находятся в критически тяжелых условиях.

— 50 тысяч беременных и кормящих женщин в секторе Газа не ели днями. Дети рождаются слишком рано или недоношенными, — следует из сообщения.

В заявлении подчеркивается серьезная проблема недоедания среди матерей, а также указывается на острую нехватку детских молочных смесей, запасы которых уже исчерпаны.

— Новорожденные в секторе Газа находятся под угрозой смерти или пожизненных осложнений. Этого можно избежать — откройте доступ к гуманитарной помощи, — призывает организация.

Атаки Израиля, который с марта блокирует доставку гуманитарной помощи через пограничные переходы в секторе Газа, спровоцировали масштабную гуманитарную катастрофу в регионе.

Израильская армия систематически наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и по перемещенным палестинцам. Также сообщается о нападениях на голодающих жителей Газы, направляющихся в районы, созданные при содействии Фонда гуманитарной помощи Газы при поддержке США и Израиля.

С 27 мая число погибших в результате израильских атак вблизи так называемых центров распределения помощи, которые используются как «смертельные ловушки», достигло 766 человек, а раненых — 5044.