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    10:56, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Онлайн-трансляция строительства домов для пострадавших от наводнения ведется круглосуточно

    Онлайн-трансляция строительства домов для пострадавших от наводнения ведется круглосуточно
    Фото: pixabay.com.

    За ходом строительства домов для пострадавших от наводнения постоянно следят видеокамеры. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ситуационный центр при Министерстве и Центр развития трудовых ресурсов контролируют процесс приема и обработки заявлений от граждан через информационные системы egov и «Социальная помощь». За счет цифровизации обеспечен объективный мониторинг при разделении этапов реализации, — сказал министр.

    Кроме того, он сообщил, что на массовых стройках в каждом регионе установлено 52 камеры с круглосуточным онлайн-доступом.

    — На ближайшей неделе планируется активировать еще 6 камер в Актюбинской области. Администрациям следует ускорить работы на каждом объекте и постоянно контролировать своевременность выполнения работ, — подчеркнул Канат Шарлапаев.

    Теги:
    Правительство Наводнение Камеры Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство Паводки в Казахстане
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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