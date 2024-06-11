Онлайн-трансляция строительства домов для пострадавших от наводнения ведется круглосуточно
За ходом строительства домов для пострадавших от наводнения постоянно следят видеокамеры. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Ситуационный центр при Министерстве и Центр развития трудовых ресурсов контролируют процесс приема и обработки заявлений от граждан через информационные системы egov и «Социальная помощь». За счет цифровизации обеспечен объективный мониторинг при разделении этапов реализации, — сказал министр.
Кроме того, он сообщил, что на массовых стройках в каждом регионе установлено 52 камеры с круглосуточным онлайн-доступом.
— На ближайшей неделе планируется активировать еще 6 камер в Актюбинской области. Администрациям следует ускорить работы на каждом объекте и постоянно контролировать своевременность выполнения работ, — подчеркнул Канат Шарлапаев.