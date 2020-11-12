Онлайн-школа для молодых политологов стартовала в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовала республиканская онлайн-школа для молодых политологов «Policy Camp», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Школа молодого политолога - это особая образовательная программа, организованная Министерством информации и общественного развития совместно с ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана». В рамках проекта участники смогут получить практические навыки и базовые компетенции в сфере политологии, международных отношений, государственного управления, а также познакомиться с известными политологами», - сказал заместитель руководителя комитета по делам гражданского общества Нурбол Серикбеков.

Участников онлайн-конференции поприветствовала также президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева. Она поблагодарила всех за участие и призвала быть активными. Кроме того, спикер заявила, что в ближайшее время будет проводить встречу с представителями гражданского общества и руководителями госорганов всех регионов страны, чтобы ознакомиться, как выстроено взаимодействие общества с местными властями. По ее словам, развитое государство - это то, в котором хорошо развито гражданское общество.

По данным организаторов проекта, в онлайн-школе на сегодня зарегистрировано 158 участников из разных регионов страны, в том числе студенты вузов, колледжей, а также магистранты и докторанты, представители различных организаций. Здесь будет организована диалоговая площадка с участием политологов и экспертов, обучающие семинары-тренинги и дебаты в онлайн-формате среди участников школы.

В сегодняшней программе перед участниками выступили такие политологи, как Индира Рыстина, Айдос Сарым и Андрей Чеботарев. Они рассказали о том, как соцсети влияют на общество и что означает в целом политика для казахстанцев.

«Это для нас очень важное и нужное мероприятие, так как школа политологов - это место, где мы рассказываем о том, чем занимаемся ежедневно. Я хочу задать для начала вопрос: кто такой политолог? У нас многие думают, что политологами являются и те, которые делают анализы и выкладывают посты в Facebook, а некоторые и вовсе проводят курсы по повышению политической грамотности в YouTube. Смотря на них мы, конечно же, иногда пугаемся. Для того, чтобы быть политологом, надо знать множество теорий, понять формы взаимодействия, нужно четко понимать, что такое демократия. Если в начале 90-х годов у нас были проблемы с политическим образованием, то на сегодня уже за годы независимости были образованы категории политологов. Мы видим, что на государственные руководящие должности избираются люди с политическим образованием», - говорит спикер.

Известный политолог Айдос Сарым в своем выступлении затронул темы о политических выборах, о двухпалатном парламенте, а также рассказал о негативном влиянии роли социальных сетей и блогеров в жизни современного общества.

«Сейчас у нас активно обсуждают предстоящие выборы в депутаты в Мажилис и маслихаты. Выборы будут проходить по партийному списку. Многие говорят, что нет среди кандидатов известных, и наши права, как граждан страны и выборщиков, нарушаются. Но надо знать, что политика - не занятие для бездельников. К примеру, есть такое понятие, как партийный список, который вступает в выборы в Мажилис. Каждому депутату, который был включен в этот список, избираемая партия должна выплачивать по 639 тысяч тенге. Если партия представит 10 человек, то сумма будет расти до 6 миллионов, а если 100 человек, то до 63 миллионов тенге. Это только для того, чтобы предложить этот список. Вы просто представьте. Сейчас все говорят, пусть будет много партий. Но, я думаю, лучше иметь в каждом регионе по 2-3 партии с полномочными представителями. Нам нужны народные партии… Партия - это политическая машина. В Кыргызстане, к примеру, есть 200 партий, но только 15 их них смогли собрать деньги и вступить на выборы. Теперь они тоже требуют вернуть деньги от избирательных центров. Там уже упростили систему выборов: уменьшили проходной порог. В дальнейшем там будет конституционное собрание и все будет рассматриваться. А у нас как? У нас, надо признать, политическая жизнь активно идет только в крупных городах и некоторых областных центрах», - заметил он.





Он заявил, что казахстанское общество путает многое. В том числе и цель политики и ее инструменты. По его словам, цель политики - это бюджет, законы и новые программы.