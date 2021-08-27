Онлайн-семинар по правовому просвещению устроили для казахстанской молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в преддверии Дня Конституции прошел онлайн-семинар по правовому просвещению для молодежи «Тәуелсіздіктің тірегі - Ата заң!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК, Института законодательства и правовой информации МЮ РК, Академии государственного управления при Президенте РК, общественного объединения «Палата молодых юристов», молодежных ресурсных центров.

В ходе семинара спикеры отметили особую роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в конституционном строительстве Казахстана, стоявшего у истоков при разработке проекта действующей Конституции.

Напомним, действующая Конституция РК была принята в ходе всенародного референдума в 1995 году.

Кроме того, спикерами были представлены познавательные и прикладные кейсы, направленные на совершенствование механизмов и методов работы с молодежью по повышению их правовой культуры, а также историю и основные этапы развития казахстанского права.

В завершение мероприятия председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Шахмардан Байманов резюмировал, что за годы Независимости Казахстана для молодежи созданы необходимые правовые условия и возможности для реализации своего потенциала и развития.