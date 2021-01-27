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    22:47, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Онлайн проходит областной фестиваль «Туркестан: көне мен келешек көрісі»

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    АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Областной фестиваль «Туркестан: көне мен келешек көрісі» продолжился в городе Арыси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В вечере песен и стихов талантливые артисты продемонстрировали зрителям свое мастерство.

    В связи с пандемией, массовые культурные мероприятия проводятся в онлайн-формате. Не исключение и областной фестиваль искусств, который прошел без зрителей со строгим соблюдением всех санитарных требований с разрешения местных санитарно-эпидемиологических учреждений.

    Мероприятие, организованное по инициативе акима Туркестанской области Умирзака Шукеева в целях поддержки одаренных детей среди учащейся молодежи региона, пройдет во всех районах и городах. В ближайшие дни областной фестиваль продолжится в Байдибекском, Ордабасинском, Казыгуртском и Келесском районах.

    Цель фестиваля искусств - вывести на сцену талантливую молодежь, популяризировать нашу национальную культуру и литературу, привить подросткам любовь к родному краю. На фестивале выступят оркестр казахских народных инструментов, хореографические танцевальные коллективы, хоровые коллективы в различных жанрах искусства.

    Конкурс, организованный областным управлением развития человеческого потенциала и отделами образования районов и городов проводится по специальному графику. Итоги фестиваля подведут на гала-концерте, который состоится в марте в Туркестане в музыкальной школе «Акжайык», где и будут награждены победители.


    Теги:
    Культура Туркестанская область
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