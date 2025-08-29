РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:05, 29 Август 2025 | GMT +5

    Онлайн-поступление в вузы позволило казахстанцам сэкономить 300 млн тенге в год

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун на брифинге в СЦК рассказал о цифровой трансформации сферы образования, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Компьютер, социальные сети, работа
    Фото: freepik.com

    Одним из таких примеров он назвал упрощение и оптимизацию процессов поступления в вузы. Ранее приемные комиссии были перегружены: абитуриентам приходилось лично посещать университеты и предоставлять полный пакет документов на бумажном носителе. Это занимало много времени и создавало очереди.

    Сегодня эта услуга полностью доступна онлайн — через портал eGov и информационную систему ЕПВО. Абитуриенты могут подать документы дистанционно, без необходимости личного присутствия.

    Ранее также требовалось отдельно подавать заявления на предоставление места в общежитии, прикрепление к поликлинике и постановку на воинский учёт. Теперь все эти услуги оказываются в проактивном формате онлайн, что значительно упрощает процесс для студентов и их родителей.

    — Эффект от внедрения данного кейса ощутим. По нашим расчетам, экономия только за счет исключения необходимости посещать вузы составила порядка 300 млн тенге в год для граждан. Дополнительно перевод сертификата ЕНТ в электронный формат позволил сэкономить ещё около 83 млн тенге ежегодно, — сообщил Дмитрий Мун.

    В результате эффективность процесса поступления в вузы повысилась на 92%, а количество поданных заявлений после внедрения цифровых решений превысило 26 тысяч.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила приема в вузы КНБ.

    Теги:
    Вузы МЦРИАП Образование Цифровизация
    Данира Искакова
    Автор
