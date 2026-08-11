Онлайн-подключение к газовым сетям запустили в Астане

В Астане в пилотном режиме запустили онлайн-подключение к газораспределительным сетям. До конца 2026 года сервис планируют внедрить также в Алматы и Атырауской области, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Министерство энергетики продолжает работу по цифровизации топливно-энергетического комплекса. Одним из ключевых направлений является перевод процедур подключения к газовым сетям в онлайн-формат.

АО «QazaqGaz Aimaq» уже перевело в цифровой формат получение технических условий (ТУ). Сегодня порядка 80%, или около 95 тыс. из 120 тыс. ежегодно поступающих заявок на получение ТУ, обрабатываются онлайн.

АО «QazaqGaz Aimaq» является единственным субъектом естественных монополий, который предоставляет услугу по выдаче технических условий онлайн. Для населения такая возможность доступна через портал eGov и приложение eGov Mobile с 2023 года, а с 2025 года — также для юридических лиц.

С 1 июля текущего года для удобства новых потребителей весь процесс получения ТУ переведен в онлайн-формат.

Технические условия выдаются в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан:

для технически несложных объектов — в течение пяти дней,

для технически сложных — в течение 10 дней.

Следующим этапом станет цифровизация непосредственно процесса подключения к газораспределительным сетям, включая врезку и пуск газа. АО «QazaqGaz Aimaq» планирует автоматизировать и оцифровать эти услуги в следующем году.

В настоящее время услуга по подключению к сетям уже предоставляется онлайн в Астане в пилотном режиме.

До конца 2026 года сервис планируется внедрить в Алматы и Атырауской области, после чего проект будет масштабирован на все регионы страны.

Ранее сообщалось о том, что газификацию Косшы полностью завершили.