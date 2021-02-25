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    13:36, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Онлайн-платформа для повышения доли отечественных стройматериалов появится в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская жилищная компания в соответствии с программой «Нұрлы жер» разрабатывает онлайн-платформу (маркетплейс стройматериалов) для повышения доли казахстанских стройматериалов в жилищном строительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время Казахстанская жилищная компания в соответствии с программой «Нұрлы жер» разрабатывает онлайн-платформу (маркетплейс стройматериалов) для повышения доли казахстанских стройматериалов в жилищном строительстве. На онлайн-площадке все казахстанские производители строительных материалов страны смогут размещать информацию о своей продукции, а строительные компании могут приобретать необходимые казахстанские материалы по самым выгодным ценам без посредников», - пояснил заместитель председателя правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» Алтай Куздибаев на брифинге в СЦК.

    Спикер добавил, что в рамках первого этапа в 2020 году были проанализированы электронные сметы 106 объектов недвижимости, строящихся по программе «Нұрлы жер», разработали алгоритм парсинга электронных смет и визуализирована вся потребность в стройматериалах в Ситуационном центре «Нұрлы жер». На сегодняшний день потребность в стройматериалах по 106 объектам составляет 51,4 млрд. тенге.

    «Также мы создали онлайн-витрину потребностей в стройматериалах строительных компаний по программе «Нұрлы жер», где казахстанские производители стройматериалов могут ознакомиться с потребностями и, при необходимости, отправить коммерческие предложения этим строительным компаниям после прохождения регистрации. Строительным компаниям в личных кабинетах придут уведомления о получении коммерческих предложений от производителей стройматериалов, где у них будет возможность рассмотрения, выбора коммерческих предложений», - добавил Алтай Куздибаев.

    Было отмечено, что в настоящее время витрина запущена в тестовом режиме на www.stroimaterial.kz, проводится ее функциональное и нагрузочное тестирование.


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