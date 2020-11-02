Онлайн-обучение в Казахстане: Как перераспределилась нагрузка на сетевой трафик в период карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на сегодняшний день для поддержки дистанционного образования операторами сотовой связи запущен специальный тарифный план «Білім» для учителей, учеников и студентов. Тарифный план включает в себя безлимитный доступ к отечественным образовательным ресурсам, одобренным Министерством образования и науки РК, включая казахстанские системы видеоконференцсвязи. В одной из компаний сотовой связи корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали подробнее о тарифном плане.

В абонентской компании «Tele2» сообщили, что специальный тарифный план для участников системы образования предполагает доступ на 310 образовательных ресурсов и один гигабайт интернет-трафика. Абонентская плата составляет 990 тенге на 30 дней. К тарифу могут подключиться все заинтересованные граждане.

«Тарифный план запущен на период дистанционного обучения, но никаких сроков по его продолжительности сейчас оператор не ставит», - добавили в компании.

В компании также рассказали, какой на сегодняшний день рост объемов потребления мобильного трафика на операторов и увеличилась ли нагрузка на связь из-за онлайн обучения.

«Ежегодно мобильный интернет трафик в среднем растет на 40-50%. Такой рост обеспечивают: проникновение смартфонов; увеличение зоны покрытия сети; прирост количества пользователей пакетных тарифов; и рост индивидуального потребления, в том числе за счет предложений с безлимитным доступом в социальные сети и видео сервисы, а с недавних пор полным безлимитом на все.

Нагрузка в период карантина в целом значительно не изменилась, но перераспределилась. В городах трафик мобильного интернета незначительно сократился. Потребители на карантине перешли на домашние wi-fi сети. В сельской местности, где еще пока не везде есть покрытие оптикой, выросла нагрузка на мобильную сеть», - отметили в абонентской компании.

На сегодня школьники Казахстана получают образование с помощью специальных образовательных платформ, как: kundelik.kz, OnlineMektep, iitest.kz, kkitap.kz, bbilimland.kz, Daryn.online, Сфера, Opiq.kz и другие.

Ранее в Министерстве образования и науки РК рассказали, как работают казахстанские образовательные платформы для дистанционного обучения.