+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 32 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Онлайн-аукцион картин особенных  детей  пройдет в Нур-Султане

24 Августа 2021 15:26
Поделиться:
Онлайн-аукцион картин особенных  детей  пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завтра в Нур-Султане пройдет онлайн-аукцион картин детей с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Особенности межэтнической стабильности в обществе обсудили в Туркестане
Реконструкция водопровода завершается в двух сёлах Карагандинской области Ндилека Мандела: G-Global запустит глобальные проекты в Африке Конференция памяти видного ученого Узбекали Джанибекова прошла в Алматы

Социально-благотворительная художественная инициатива «Ornek» организовывает онлайн-аукцион картин 25 августа с 16:00 по 20:00. На аукционе будут представлены десять картин двух циклов арт-сессий, в которых участвовали десять учеников специальной школы №2 города Нур-Султана. Аукцион проводится с целью сбора 1,5 млн тенге для приобретения образовательного оборудования, развивающего предметно-пространственную ориентированность при инклюзии в общеобразовательную среду для 175 учащихся спецшколы.

В аукционе могут участвовать как физические, так и юридические лица.

Аукцион уже поддержали различные медийные личности Казахстана: Аружан Саин, Айжан Кул-Мухаммед, Улпан Рамазанова.

Ссылка на профиль проекта в Instagram.

Ссылка на сайт аукциона: ornek-kz.tilda.ws.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Особенности межэтнической стабильности в обществе обсудили в Туркестане
Реконструкция водопровода завершается в двух сёлах Карагандинской области
Ндилека Мандела: G-Global запустит глобальные проекты в Африке
Конференция памяти видного ученого Узбекали Джанибекова прошла в Алматы
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
3 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
4 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
5 Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
6 Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
Читайте также
Реконструкция водопровода завершается в двух сёлах Карагандинской области
До двух тысяч тонн яблок соберут в сельском кооперативе Жамбылской области
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив