Онлайн-аукцион картин особенных детей пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завтра в Нур-Султане пройдет онлайн-аукцион картин детей с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Социально-благотворительная художественная инициатива «Ornek» организовывает онлайн-аукцион картин 25 августа с 16:00 по 20:00. На аукционе будут представлены десять картин двух циклов арт-сессий, в которых участвовали десять учеников специальной школы №2 города Нур-Султана. Аукцион проводится с целью сбора 1,5 млн тенге для приобретения образовательного оборудования, развивающего предметно-пространственную ориентированность при инклюзии в общеобразовательную среду для 175 учащихся спецшколы.

В аукционе могут участвовать как физические, так и юридические лица.

Аукцион уже поддержали различные медийные личности Казахстана: Аружан Саин, Айжан Кул-Мухаммед, Улпан Рамазанова.

Ссылка на профиль проекта в Instagram.

Ссылка на сайт аукциона: ornek-kz.tilda.ws.