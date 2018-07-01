Онлайн-агробиржу запустили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области создан интернет-ресурс «Агробиржа», где можно в режиме онлайн приобрести, реализовать или обменять сельскохозяйственную продукцию, семена, сельскохозяйственную технику, удобрения, химикаты и услуги. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Зачастую товаропроизводители не имеют прямых доступов на рынки сбыта, неопределенность куда, кому и по какой цене продавать произведенный товар является одной из нерешенных проблем не только в регионе, но и в республике. Ни для кого ни секрет, что один из факторов удорожания продовольственных товаров - большое количество посредников, по оценкам экспертов на их долю приходится от 65 до 85 % добавочной стоимости, что приводит к искаженному ценообразованию и необоснованному завышению цен, причем сами товаропроизводители получают минимальную прибыль. В этих целях мы и создали электронную площадку по торговле сельхозпродукцией «Агробиржа», которая будет способствовать расширению рынков сбыта, установлению прямых контактов между покупателем и продавцом, увеличению экспортных операций», - отметил начальник управления сельского хозяйства Кызылординской области Бахыт Жаханов.

Информация на сайте www.agrosauda.kz предоставлена на 4 языках: казахском, русском, английском и китайских языках. По информации акимата, работа над улучшением интернет-ресурса продолжается, в скором времени будет запущено мобильное приложение агробиржи.