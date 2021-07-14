Онкология в Алматы: пациентов стало больше, смертность снизилась

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском онкологическом центре с начала года по сравнению с аналогичным периодом увеличилось количество пролеченных пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

Только за шесть месяцев пролечено более 8,7 тысячи пациентов, в прошлом году эта цифра составляла 7,2 тысячи. С начала года на учет взято 2274 пациента, у которых злокачественные заболевания выявлены впервые. Большинство из них люди старше 60 лет (около 60%).

В структуре заболеваемости на первом месте рак молочной железы (14,9%), на втором - рак толстой кишки (9,4%), на третьем - рак легких (7,5%), далее идут рак желудка (5,5%) и рак яичников (4,5%).

Увеличилось количество проведенных операций. Так, с начала года проведено 1298 хирургических вмешательств, что на 36% больше, чем в прошлом году.

Также по итогам шести месяцев 2021 года в Алматы отмечается снижение смертности от онкологических заболеваний, в сравнении с тем же периодом 2020 года, на 6,8% (с 86,2 до 80,3 на 100 тысяч населения).

В свою очередь, онкологи напоминают, что прохождение скрининга является эффективным методом выявления рака на ранней стадии. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

«Методы скрининга рака, эффективность которых доказана: маммографический скрининг рака молочной железы у женщин 40-70 лет, один раз в два года; цитологический скрининг предрака и рака шейки матки у женщин 30-70 лет, один раз в четыре года; скрининг рака и предрака толстой и прямой кишки с помощью теста на скрытую кровь, колоноскопии, в возрасте 50-70 лет, один раз в два года. Целью скрининга является раннее активное выявление бессимптомного рака и его лечение. Опухоль, диагностированная на ранней стадии, может быть излечена полностью. На более поздних стадиях, когда уже имеются симптомы заболевания и есть вероятность распространения опухоли, лечение заболевания усложняется», - отмечает главврач городского онкоцентра Нурсултан Избагамбетов.