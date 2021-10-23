Онкология: кто входит в группу риска

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на учете в онкологическом центре состоит более 27 тысяч пациентов. Об этом сообщил директор онкологического центра Нурсултан Избагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга региональной службы коммуникаций он отметил, что в мире ежегодно заболевают онкологией более 18 млн человек.

«Ежегодно в Алматы выявляются более 4 тысяч пациентов со злокачественными новообразованиями. В группе риска по развитию онкологических заболеваний находятся люди старшего возраста, страдающие избыточным весом, длительными воспалительными заболеваниями, с состояниями сниженного иммунитета. Кроме того, на развитие онкологии большое влияние оказыва.т курение, злоупотребление спиртным, вредные пищевые продукты, такие как фастфуд, газированные напитки, лишний вес, злоупотребление соляриями. А также загазованность, радиация и наследственные факторы», – отмечает директор онкоцентра.

Нурсултан Избагамбетов сообщил, что с начала этого года в мегаполисе выявлено 3317 новых случаев онкологии у горожан. При этом в Алматы в структуре заболеваемости на первом месте стоит рак молочной железы, на втором – рак толстой кишки, на третьем - рак легкого, на четвертом - рак желудка, на пятом месте – рак яичника.

Спикер также рассказал, что в Алматинском онкологическом центре имеется современное медицинское оборудование, что позволяет проводить более 2,5 тысячи операций в год. Причем более 50% операций проводится лапароскопическими методами, то есть с меньшей травматизацией для пациента.

«Количество пролеченных пациентов в этом году составляет 13 256 человек, что на три тысячи больше по сравнению с прошлым. Выполнено более двух тысяч сложных операций. Благодаря скринингу и увеличению ранней диагностики онкологических больных Алматы, а также 100-процентному охвату лечением, на 10,6% снизился показатель смертности от злокачественных новообразований», - отметил директор центра.

Он подчеркнул, что очень важную роль играют проводимые скрининги. К примеру, благодаря обследованиям выявлено 148 случаев рака и 9304 предраковых состояния.

«Здесь хотелось бы отметить, что 90% заболеваний раком выявлены с помощью скрининга на первой-второй стадиях заболевания. Естественно, в таких случаях лечение более эффективно и можно добиться полного излечения. Поэтому важно проходить скрининг. Он позволяет диагностировать опухоль на ранней стадии, которая может быть излечена полностью. На более поздних стадиях лечение усложняется, и прогноз ухудшается», - говорит директор центра.

На сегодняшний день из других регионов страны в Алматы прикрепились 560 онкологических больных, что вдвое больше, чем в прошлом. Практически каждый пятый пациент обратился с заболеванием в запущенной форме.

Чтобы не запускать заболевание, онколог призвал жителей города и страны активно проходить бесплатные скрининги в поликлиниках, ежегодно посещать смотровой кабинет и кабинет флюорографии, следить за состоянием здоровья.

Н. Избагамбетов перечислил симптомы, которые должны настораживать и заставить обратиться к онкологу. Это анемия, не поддающаяся лечению, длительный кашель и мокрота с примесью крови, примесь крови в кале, уплотнения молочных желез, увеличение лимфатических узлов, потеря в весе на фоне утомляемости, изменения родинок на теле и многие другие симптомы.