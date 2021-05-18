Онкологи из Алматы спасли мужчину от инвалидности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинский онкологический центр с клиническим диагнозом: «Рак боковой поверхности языка справа в третьей стадии», поступил 63-летний пациент, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

Онкологами была проведена операция «Гемирезекция языка справа с пластикой послеоперационного дефекта кожно-мышечным субментальным лоскутом, шейная лимфодиссекция справа».

«Мы удалили больше половины языка и из лоскута, взятого из под подбородочной области восстановили удаленную часть языка. Кожно-мышечный лоскут на сосудистой ножке, то есть со всеми сосудами, чтоб язык полностью выполнял свою функцию», - рассказывает онколог-хирург Саттар Аппазов.

Операция длилась 5 часов и прошла успешно. В результате мужчина может самостоятельно употреблять пищу, разговаривать и жить обычной жизнью.

Стоит также отметить, что пациент после операции, через месяц набрал в весе почти 15 кг, при поступлении его вес был критическим, составлял всего 55 кг при росте 178 см.

С начала года в Алматинском онкологическом центре проведено уже 950 операций, из них 70% сложных. Пролечено 5867 пациентов.

В завершении специалист еще раз доводит до сведения, что прохождение скрининга является эффективным методом выявления рака на ранней стадии.

«Опухоль, диагностированная на ранней стадии, может быть излечена полностью. На более поздних стадиях, когда уже имеются симптомы заболевания и есть вероятность распространения опухоли - лечение заболевания усложняется», - отмечает он.