Онколог рассказала, почему важно проходить скрининг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач алматинского онкологического центра Сулу Садыкова рассказала, почему важно проходить скрининг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Под скринингом подразумевают применение различных методов исследования, позволяющих диагностировать опухоль на ранней стадии, когда еще нет симптомов болезни.

«Целью скрининга является раннее активное выявление бессимптомного рака и его лечение. Опухоль, диагностированная на ранней стадии, может быть излечена полностью. На более поздних стадиях, когда уже имеются симптомы заболевания и есть вероятность распространения опухоли, лечение заболевания усложняется», — рассказывает врач-онколог.

По данным пресс-службы алматинского онкоцентра, ежегодно в Алматы проходят скрининг на выявление рака молочной железы и шейки матки более 100 тысяч женщин в возрасте 30-70 лет, на выявление рака толстой и прямой кишки - более 100 тысяч мужчин и женщин в возрасте 40-70 лет.

В результате прохождения скринингового осмотра за последние три года выявлено более 200 случаев рака молочной железы, порядка 40 случаев рака шейки матки и более 50 случаев рака прямой и толстой кишки - к сожалению, с нарастанием количества ежегодно. Но отрадно то, что из выявленных раков 90% выявляется на первой-второй стадии заболевания, когда лечение эффективно и можно добиться полного излечения. Важно отметить, что прохождение скрининга не означает, что есть подозрение на рак.

Методы скрининга рака, эффективность которых доказана: маммографический скрининг рака молочной железы у женщин 40-70 лет, один раз в два года; цитологический скрининг предрака и рака шейки матки у женщин 30-70 лет, один раз в четыре года; скрининг рака и предрака толстой и прямой кишки с помощью теста на скрытую кровь, колоноскопии, в возрасте 50-70 лет, один раз в два года.

«Маммография - вид рентгенологического исследования, при котором выполняется рентгеновский снимок молочных желез в двух проекциях на специальном аппарате - маммографе. Маммография позволяет выявить очень маленькие опухоли молочной железы до 0,5 см и даже меньше. При выявлении подозрительных изменений в молочной железе проводится дальнейшее углубленное обследование. Нельзя забывать и про самообследование», - отмечает специалист.

По словам врача, самообследование следует проводить регулярно раз в месяц в определенный день. Для половозрелой женщины наиболее подходящим временем является седьмой день после начала менструации. Контроль молочных желез должны проводить все женщины в возрасте более 20 лет для того, чтобы оценить обычное состояние молочных желез и своевременно обнаружить происходящие в них изменения.

Рак груди можно обнаружить при ощупывании, если диаметр опухоли около 1 см. Мазок на цитологию, или «Пап-тест» - процедура для сбора клеток с поверхности шейки матки и влагалища. В мазке оцениваются размеры, формы, количество и характер расположения клеток, что позволяет диагностировать фоновые, предраковые и раковые заболевания шейки матки.

Важно также проходить тест на вирус папилломы человека (ВПЧ), который используется для проверки ДНК и РНК на наличие онкогенных типов вируса. Мазок на цитологию и тест на ВПЧ уменьшают заболеваемость и смертность от рака шейки матки.

Необходимо проходить тест и на скрытую кровь в кале. Всем мужчинам и женщинам целевой группы проводят иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь экспресс-методом. Это позволяет получить результат в течение 3-5 минут, без участия медицинского работника. Оценка теста проводится только медицинским работником. При положительном анализе кала на скрытую кровь проводится эндоскопическое обследование толстой кишки.