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Онколог рассказала, почему важно проходить скрининг

29 Ноября 2021 16:45
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Онколог рассказала, почему важно проходить скрининг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач алматинского онкологического центра Сулу Садыкова рассказала, почему важно проходить скрининг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Под скринингом подразумевают применение различных методов исследования, позволяющих диагностировать опухоль на ранней стадии, когда еще нет симптомов болезни.

«Целью скрининга является раннее активное выявление бессимптомного рака и его лечение. Опухоль, диагностированная на ранней стадии, может быть излечена полностью. На более поздних стадиях, когда уже имеются симптомы заболевания и есть вероятность распространения опухоли, лечение заболевания усложняется», — рассказывает врач-онколог.

По данным пресс-службы алматинского онкоцентра, ежегодно в Алматы проходят скрининг на выявление рака молочной железы и шейки матки более 100 тысяч женщин в возрасте 30-70 лет, на выявление рака толстой и прямой кишки - более 100 тысяч мужчин и женщин в возрасте 40-70 лет.

В результате прохождения скринингового осмотра за последние три года выявлено более 200 случаев рака молочной железы, порядка 40 случаев рака шейки матки и более 50 случаев рака прямой и толстой кишки - к сожалению, с нарастанием количества ежегодно. Но отрадно то, что из выявленных раков 90% выявляется на первой-второй стадии заболевания, когда лечение эффективно и можно добиться полного излечения. Важно отметить, что прохождение скрининга не означает, что есть подозрение на рак.

Методы скрининга рака, эффективность которых доказана: маммографический скрининг рака молочной железы у женщин 40-70 лет, один раз в два года; цитологический скрининг предрака и рака шейки матки у женщин 30-70 лет, один раз в четыре года; скрининг рака и предрака толстой и прямой кишки с помощью теста на скрытую кровь, колоноскопии, в возрасте 50-70 лет, один раз в два года.

«Маммография - вид рентгенологического исследования, при котором выполняется рентгеновский снимок молочных желез в двух проекциях на специальном аппарате - маммографе. Маммография позволяет выявить очень маленькие опухоли молочной железы до 0,5 см и даже меньше. При выявлении подозрительных изменений в молочной железе проводится дальнейшее углубленное обследование. Нельзя забывать и про самообследование», - отмечает специалист.

По словам врача, самообследование следует проводить регулярно раз в месяц в определенный день. Для половозрелой женщины наиболее подходящим временем является седьмой день после начала менструации. Контроль молочных желез должны проводить все женщины в возрасте более 20 лет для того, чтобы оценить обычное состояние молочных желез и своевременно обнаружить происходящие в них изменения.

Рак груди можно обнаружить при ощупывании, если диаметр опухоли около 1 см. Мазок на цитологию, или «Пап-тест» - процедура для сбора клеток с поверхности шейки матки и влагалища. В мазке оцениваются размеры, формы, количество и характер расположения клеток, что позволяет диагностировать фоновые, предраковые и раковые заболевания шейки матки.

Важно также проходить тест на вирус папилломы человека (ВПЧ), который используется для проверки ДНК и РНК на наличие онкогенных типов вируса. Мазок на цитологию и тест на ВПЧ уменьшают заболеваемость и смертность от рака шейки матки.

Необходимо проходить тест и на скрытую кровь в кале. Всем мужчинам и женщинам целевой группы проводят иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь экспресс-методом. Это позволяет получить результат в течение 3-5 минут, без участия медицинского работника. Оценка теста проводится только медицинским работником. При положительном анализе кала на скрытую кровь проводится эндоскопическое обследование толстой кишки.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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