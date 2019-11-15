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Онкобольные Туркестанской области смогут лечиться в Корее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Ноября 2019, 22:31
Онкобольные Туркестанской области смогут лечиться в Корее

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область прибыл известный во всем мире профессор – онколог из города Пучон ( Южная Корея) Ким Хен Чоль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья Туркестанской области.

Цель приезда высокого гостя в южный регион – обмен опытом работы и оказание профессиональной, медицинской помощи казахстанским онкобольным. Опытный хирург провел сотни операций во всем мире на сложные операции разных форм рака.

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Сегодня был подписан Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого врачи – онкологи Туркестанской области имеют возможность на бесплатной основе дважды в год повышать квалификацию в современной корейской клинике для онкобольных. Также пациенты Туркестанской области будут ежегодно получать необходимое лечение в Корее, а опытные онкологи безвозмездно проводить сложные операции. До конца декабря текущего года на операцию отправятся первые пациенты Туркестана.

В Туркестанской области на сегодняшний день всего зарегистрировано 8000 больных, в том числе онкопациентов рака желудка и легких. Врачи отмечают, что зачастую люди приходят на лечение уже с запущенной формой этой тяжелой болезни. Специалисты призывают всех проходить своевременное обследование и профилактические меры. Рак – это не приговор, его можно вылечить, если больной обратится на ранней стадии заболевания.

Туркестанская область   Здравоохранение   Корея  
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