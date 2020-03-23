Они не заразились, находясь на карантине - врачи Алматы о пациентах с коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы рассказали о пациентах, у которых недавно подтвердилась коронавирусная инфекция, , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26-я пациентка с коронавирусной инфекцией - женщина, 1975 года рождения, прилетела из Египта в Алматы 23 марта в 01:00, то есть сегодня ночью. По прибытию пациентка была сразу изолирована на карантин, где у нее были взяты анализы на COVID-19. Сегодня диагноз подтвердился», - сообщили в пресс-службе акимата.





Относительно двух, прежде выявленных, пациентов, сообщается, что они не заразились, находясь на карантине, как заявили об этом некоторые СМИ.





«Один из них находился в тесном контакте с ранее выявленным пациентом, который прибыл рейсом Москва - Алматы. В связи с этим, пациент был изолирован на 14-дневный карантин. Вчера у него выявили положительный результат. Второй прилетел рейсом Минск - Алматы, а именно с тем пассажиром, который ранее прилетел рейсом из Парижа, транзитом через Минск в Алматы и у которого был выявлен положительный результат. В тот же день все пассажиры этого лайнера были изолированы на карантин. И вчера у него также выявлен положительный результат», - пояснили в акимате.





Таким образом, эти пациенты получили заболевание в результате контакта во время авиаперелетов с ранее выявленными заболевшими. В целом, в городских клинических инфекционных больницах на лечении находятся 26 пациентов. Состояние, как сообщалось ранее, у двоих - средней степени тяжести, у остальных - удовлетворительное.





На сегодня в провизорных госпиталях на карантине находятся 660 граждан, на объектах на карантинизации дополнительно находятся 778 человек, на домашнем карантине 1472 человек. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.





Обращаем внимание, что в провизорных госпиталях находятся лица, контактировавшие с заболевшими и прибывшие из стран категории 1А. При этом они находятся в изоляции, исключающей возможность заражения друг друга. Им обеспечен индивидуальный уход и питание.

В стране подтверждены 62 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 32 случая, Алматы – 26 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.