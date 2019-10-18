Ондасын Уразалин: Состояние дорог остается проблемой номер один в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вопрос состояния автодорог в регионе остается проблемой номер один в регионе. На это указал аким области Ондасын Уразалин в ходе посещения объектов города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

Ондасын Уразалин вместе с акимом города Актобе Мавром Абдуллиным, руководителями госорганов ознакомился с планом предстоящих работ по среднему ремонту улицы Бокенбай батыра, расширению моста через реку Илек, ремонту автодороги вдоль Акжарской трассы.

«Вопрос плохих дорог остается проблемой номер один нашего региона. Я понимаю обеспокоенность актюбинцев состоянием дорог. Для решения актуальной проблемы мы принимаем все меры и приступаем к всесторонней и системной работе по качественному строительству и ремонту дорог», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

Также он ознакомился с работой Центра по обучению языкам управления по развитию языков Актюбинской области.

Руководитель центра Клара Сергазина рассказала о деятельности учреждения. С начала года государственному языку обучено 1445 жителей области, английскому - 187 человек. Ведется работа и по переходу на латинскую графику: в рамках информационно-разъяснительной работы за последние 2 года проведено 398 мероприятий с охватом 27 087 человек.

«В центре должны быть созданы все условия для слушателей, желающих изучать язык, программы должны быть доступными. Ведь из-за неопытности преподавателя или слабой программы слушатель может потерять интерес к изучению языков», - отметил глава региона, поручив усилить темпы работы.

В спортивном комплексе «Коныс» аким области встретился с членами взрослой баскетбольной команды «Актобе».

Команда, в состав которой входят только актюбинские спортсмены, дебютировала в профессиональной Высшей лиге РК в августе 2017 года. В 2019 году впервые в истории баскетбола области БК «Актобе» стала чемпионом Высшей лиги РК и получила путевку на участие в Национальной лиге страны. Руководитель команды Алмат Кенжегулов рассказал о рекордах: сразу 2 баскетболиста «Актобе» признаны лучшими игроками страны и впервые в истории Высшей лиги РК команда, дебютировав, стала чемпионом на второй год участия.

Глава региона поздравил спортсменов с достижениями и пообещал оказать им всяческую поддержку.

Также глава региона ознакомился с деятельностью спортивного комплекса «Арлан». Спортивный объект на 400 посещений в день введен в 2019 году. Предприниматель Бакыт Бегеев построил его на собственные средства в жилом массиве Заречный-3. Стоимость спортивного объекта 120 млн тенге, здесь имеются залы для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, таэквондо, дзюдо, тренажерный зал, бассейн.

Руководителю управления физической культуры и спорта Евгению Гончарову было поручено усилить работу по пропаганде здорового образа жизни, приобщению детей к массовым видам спорта.