Он - удивительный феномен литературы - юбилей Олжаса Сулейменова отмечают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит международная научная конференция, посвященная 85-летию писателя и поэта Олжаса Сулейменова на тему «Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом: Олжас и сближение культур», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе своего юбилейного мероприятия Олжас Сулейменов поздравил с днем рождения Президента РК Касым-Жомарта Токаева: «Давайте сообща пошлем ему приветствие и поздравления с днем рождения», - сказал поэт, приветствуя всех присутствующих.

Далее все участники конференции поздравили Олжаса Сулейменова с юбилеем. В частности, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, ректора вузов, профессора, доктора наук, его друзья и коллеги.

Вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов зачитал поздравительное письмо министра. В нем говорится, что поэзия Олжаса Сулейменова – удивительный феномен литературы, сочетающий в себе поэтику авангарда, степные мотивы и космизм техногенной эры, диалог и диалектику культур, выбравших местом встречи – биографию и жизнетворчество поэта.

Ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев поздравляя поэта, заметил, что духовный феномен Олжаса Сулйеменова уникален.

«Оставаясь плоть от плоти казахом Олжас Омарович творит на русском языке, избрав тем самым путь обогащения своей национальной культуры и литературы. Он пишет: «Я бываю Чоканом, Конфуций, Блоком, Тагором, я сын двух миров»… Олжас Сулейменов известен не только своим знаменитым произведением «Аз и Я», но и стихами, поэмами, у него свой особый философский взгляд на слово, письменность, книгу и литературу, искусства. В его произведениях раскрываются вклад и роль тюркских народов и развития мировой культуры и мировой истории. В своих произведениях Олжас Сулейменов создает образ казахского народа, воспевает степные просторы Казахстана. Его знаменитое кредо: возвысить степь, не унижая горы», - добавил он.

Многие участники конференции в своих поздравлениях высоко оценили роль и вклад Олжаса Сулйменова в развитие мировой литературы.

Стоит отметить, что в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, вызванной распространением коронавируса, конференция проводится в онлайн-формате для зарубежных и иногородних участников, и комбинированно – для участников из Алматы.

Целью конференции является осмысление и исследование литературных, научных и общественно-политических идей и ценностей в жизнетворчестве Олжаса Сулейменова. Этот подход позволит интегрировать научную и культурно-просветительскую составляющие мероприятия с торжественным празднованием юбилея великого поэта и мыслителя Казахстана на национальном и международном уровне.

В рамках конференции планируется работа трех сессий, в рамках которых предлагается осмысление и исследование основных направлений жизнетворчества Олжаса Сулейменова и его роли в истории человечества:

1 сессия – «Олжас Сулейменов: поэтика планетарного». В ее рамках планируется осмысление литературного феномена и поэзии Олжаса Сулейменова;

2 сессия – «Код слова: история и лингвистика». В ее рамках планируется обсуждение историко-лингвистических концепций Олжаса Сулейменова и перспективы их развития.

3 сессия – «Возвысить степь, не унижая горы». В ее рамках планируется осмысление роли Олжаса Сулейменова в общественно-политической жизни нашей страны и мира.

Конференция проходит международным Центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан в рамках «Международного десятилетия сближения культур» (2013-2022 гг.) совместно с акиматом Алматы.

Олжас Сулейменов – выдающийся поэт и писатель ХХ–XXI веков, известный во всем мире не только своими художественными произведениями, но и общественно-политической деятельностью. В разные годы он возглавлял Союз писателей КазССР, Госкино КазССР, много лет являлся депутатом Верховного Совета КазССР. С 1995 по 2001 годы был Чрезвычайным и Полномочным послом РК в Италии, Греции и на Мальте. С 2001 по 2014 годы – постоянный представитель Казахстана в ЮНЕСКО.

Стихи и поэмы Сулейменова переведены на английский, французский, немецкий, испанский, чешский, польский, словацкий, болгарский, венгерский, монгольский, кыргызский, турецкий и другие языки.

В 1989 году Олжас Сулейменов создал Международное антиядерное движение «Невада-Семей». Движение достигло успеха, впервые в мире применив новую модель – взаимодействие народной и парламентской дипломатии, ликвидировав четвертый в мире по своей разрушительной мощи ядерный потенциал и сделав первый реальный шаг к всеобщему ядерному разоружению. В результате, пять ядерных полигонов прекратили свою деятельность: Семипалатинский полигон, Новая Земля, атолл Муруроа, Лобнор и Невада – на всех них был наложен мораторий. Программа «Невады-Семей» стала основой и руководством к действиям международного антиядерного альянса, создание которого было инициировано движением. Результатом его деятельности стал Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия, подписанный большинством стран мира.