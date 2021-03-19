Он легендарный человек – воспоминания о Герольде Бельгере

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Общественные деятели и представители интеллигенции поделились своими воспоминаниями о знаменитом писателе, литературоведу, видном представителе казахстанской литературы Герольде Бельгере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Герольд Карлович должен был снова вернуться к нам. И этот памятник, во-первых, нужен нам. Это не столько памятник, сколько получилось, как городская художественная скульптура. Нурлан Далбай очень хороший скульптор мы с ним долго работали. Уже шесть лет как Герольда Карловича нет с нами. И чем дальше, он все больше превращается в легенду. Молодые должны знать о таких личностях. Те, кто его знают, будут о нем говорить всегда. Он был легендарным человеком. Он символическое олицетворение языковой политики государства. Сейчас все мы говорим о трехъязычии, это человек, который занимался этим всю жизнь. Он говорил на трех языках. Я рядом с ним был около тридцати лет и этим очень счастлив. И поэтому у меня к нему особое отношение. Говорят, незаменимых нет, но с этим я поспорил бы. Заменить его никем невозможно. Его место особенное и я могу сказать, что я ему обещал, я выполнил», - сказал автор идеи памятника, казахстанский кинорежиссёр, сценарист и писатель Ермек Турсынов.

«Герольд на этой улице часто встречался со всеми. Я здесь недалеко живу и мы с ним не часто, но и не редко встречались. Я у него спрашивал: «Почему ты так по нашей улице ходишь»? Он тогда говорил мне: «Это путь к академии, путь к знанию». Он мечтал, чтобы этот путь приводил к действующей академии, а не пустой и закрытой. Он при жизни не дождался этого. Но завет остался. Тот, кто хочет быть знающим, тот должен идти вот этой стороной дороги, который Герольд Карлович всем нам завещал. И молодым безусловно «, - сказал поэт, общественный деятель Олжас Сулейменов.

«Чудовищная депортация, маленький мальчик попадает в очевидно бедствующий народ - коллективизация, репрессии, война. И вот переплелись две беды – маленького немецкого мальчика и казахского народа. Герольд Бельгер - личность всемирного значения. Он как никто другой знал и понимал Абая! Таких людей очень мало, но все же их сохраняет сама судьба для высокой миссии», - сказал общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов.

«Последние годы своей жизни Герольд часто проводил на этой аллее свое время. Отдыхал здесь. И вот это место было выбрано для его памятника. Он был человеком очень скромным, и всем тем, кто знал его лично, известно, что он с юности рвался к образованию», - сказала супруга Герольда Бельгера Раиса Хисматулина.

Напомним, памятник знаменитому писателю, литературоведу, видному представителю казахстанкой литературы Герольду Бельгеру установили в Алматы. В открытии памятника приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, известные поэты, писатели и представители интеллигенции.