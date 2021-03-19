Касым-Жомарт Токаев: Герольд Бельгер служил делу формирования единого народа Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Памятник знаменитому писателю, литературоведу, видному представителю казахской литературы Герольду Бельгеру установили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В открытии памятника приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, известные поэты, писатели и представители интеллигенции.

На открытие с приветственным словом выступил Крымбек Кушербаев. Он зачитал обращение Президента Казахстана.

«Возведение в Алматы памятника выдающемуся писателю, переводчику, общественному деятелю Герольду Бельгеру является знаковым событием в истории казахской духовности. Герольд Карловича, в народе звали «Гер-ага». В течение всей своей сознательной жизни он внес особый вклад в развитие литературы и культуры нашего народа. Он создал золотой мост между казахстанско-германскими культурами, много сделал для популяризации Абая в Германии, для знакомства Гете с казахскими читателями. С детства воспитанный степной демократией, талантливый писатель всегда безошибочно озвучивал как острые, так и насущные проблемы духовности нации, обсуждал их в обществе и предлагал пути их решения. Главное, писатель Герольд Бельгер служил делу формирования единого народа Казахстана, который через свою жизнь и искусство смог сплотиться. Я уверен, что этот памятник писателя, возведенный на склонах Алатау, будет оценен как воплощение незыблемого знака единства и согласия в нашей стране, станет достойным местом для подрастающего поколения»,- говорится в обращении Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Памятник установлен в парке в северной части пересечения улиц Жамбыла и Ш. Уалиханова на аллее 12 месяцев. Писатель жил в этом районе и всегда любил гулять в этом парке. Памятник создал скульптор Нурлан Далбай.

Герольд Бельгер родился 28 октября 1934 года в городе Энгельсе Саратовской области России.

В 1941 году указом Сталина вместе со всеми немцами в КССР был депортирован в Казахстан, в казахское село (СКО село Ыскака Ибраева). Здесь юный Герольд изучает казахский язык.

Учился в казахской средней школе в селе Шалакын Северо-Казахстанской области. Окончил школу на золотую медаль.

Окончил Казахский педагогический институт и аспирантуру имени Абая.

Он писал произведения на немецком, русском, казахском языках. В 1958-1960 годы-учитель средней школы совхоза Байкадам Жамбылской области. В 1963-1964 гг.-литературный сотрудник журнала «Жулдыз».

В 1992 году работал заместителем главного редактора альманаха «Феникс», выходящего на немецком языке.

Автор около 25 сборников исследовательских работ, перевел с казахского на русский язык ряд произведений казахских писателей, А. Раймген, Э. Кончак, Н. Ваккер и другие произведения немецких поэтов, писателей с немецкого на русский язык.

Лауреат премии Союза писателей Казахстана имени Б. Майлина, Президентской премии мира и духовного согласия, а также премии ПЕН-клуба Казахстана. Награжден орденом «Парасат».

Писатель скончался в феврале 2015 года в возрасте 81 года.