«Омикрона» не стоит бояться - врач развеяла миф о безобидности данного штамма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый штамм коронавируса «омикрон» вызвал резкий рост заболеваемости по всему миру. Если в первых числах января количество случаев на планете было около 300 млн и 5,4 млн смертей, то только за один месяц прирост составил сразу +100 млн случаев и еще почти 300 тысяч смертей. «Омикрон» быстро стал доминирующим наряду с циркулирующим вариантом «дельта» из-за своей высокой заразности. Однако, в последнее время все больше стран считают «омикрон-штамм» менее опасным. Этот и другие мифы развеяла директор филиала Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы НЦОЗ МЗ РК» Айнагул Куатбаева в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

- Айнагул Мухановна, многие думают, что «омикрон» очень похож на грипп. Чем отличается омикрон от гриппа?

- «Омикрон» – это штамм коронавируса, который действительно очень похож по симптомам на острые респираторные заболевания. При этом у пациентов могут возникать такие симптомы, как насморк, кашель, повышенная температура, боль в горле. Эти симптомы наблюдаются и при других заболеваниях. И даже потеря обоняния, наблюдаемая при коронавирусной инфекции, может проявляться и при других заболеваниях.

Кроме того, «омикрон» и грипп не только имеют схожие симптомы, но и одинаково распространяются – болезнь передается воздушно-капельным путем. Однако, основными симптомами заражения коронавирусом «омикрон» являются насморк, лихорадка, першение в горле, а также головная боль и быстрая усталость. Хочу сказать, что, по данным ученых мира, обоняние и ощущение вкуса пропадают только у трети пациентов с подтвержденным «омикроном».

Единственным достоверным методом, который позволяет различить эти респираторные заболевания и поставить точный диагноз, является ПЦР-тест.

- Другие люди думают, что «омикрон» не так опасен и протекает, как обычная простуда. Насколько это верное предположение?

- Правда заключается в том, что «омикрон» намного опаснее обычной простуды в отношении скорости распространения и заражения. Вместе с тем мировая статистика показывает, что людей, зараженных «омикроном», госпитализируют довольно часто, и есть случаи смертельного исхода.

Кроме того, в динамике изучается риск развития состояния затяжного ковида после выздоровления, зараженных «омикроном».

Сейчас мы наблюдаем, что многие люди перестали соблюдать правила ношения масок и соблюдения дистанции. Это, в свою очередь, приводит к быстрому распространению «омикрона», ведь это именно то, что нужно данному штамму, который по своей природе быстро распространяется. Бытует мнение, что «омикрона» не стоит бояться и рано или поздно все им переболеют. Но неизвестно как он отразится на вас в будущем, не разовьются ли постковидные затяжные состояния. В этом отношении мы продолжаем рекомендовать вакцинироваться или пройти ревакцинацию.

- Говоря о вакцинации, многие считают, что «бустеры» неэффективны против тяжелых заболеваний, вызванных заражением «омикроном». Так ли это?

- Бустерные прививки эффективны для повышения защиты от тяжелых заболеваний, вызванных «омикроном» и другими вариантами. Со временем эффективность вакцин ослабевает, поэтому рекомендуется сделать повторную прививку. Однозначно, повторная вакцинация повысит защиту от тяжелых заболеваний, вызванных «омикроном» и другими вариантами COVID-19.

Это особенно важно для групп риска: людей старше 60 лет, а также для людей с сопутствующими заболеваниями. Медицинские работники также должны получить повторную прививку из-за высокого риска заражения вирусом и опасности его распространения среди уязвимых пациентов, о которых они заботятся.

- Еще бытует мнение о том, что даже невакцинированные не будут тяжело переносить «омикрон».

- Нет, правда заключается в том, что именно непривитые больше привитых подвержены тяжелому течению заражения «омикроном». Ученые не советуют недооценивать коварство нового штамма, который в любом случае найдет для себя новые жертвы. «Омикрон» уже привел к резкому повышению числа госпитализаций. Вместе с тем, есть лица, у которых заболевание протекает достаточно тяжело, в том числе и у лиц молодого возраста, подростков и детей. Причем среди тех, кто тяжело переносит заболевание, большая часть именно непривитых.

- И последнее, как вы сказали, люди перестали носить маски, потому, что считают, что они бесполезны против «омикрона». Так ли это?

- Как показывает практика, все превентивные меры, которые работают против варианта «дельта», эффективны и против «омикрона», включая ношение масок. Нужно понимать, что все меры профилактики, помимо вакцинации, ношение масок, мытье рук, физическое дистанцирование, избегание закрытых, ограниченных или людных мест, кашель или чихание в согнутый локоть или платок, хорошая вентиляция помещения, необходимы для сдерживания очередных волн инфекции и защиты медицинских работников, которые должны обеспечить организацию профилактических мероприятий и предупреждения осложнений при COVID-19 у пациентов.

Рабига Нурбай