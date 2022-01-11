Омикрон-штамм: как новый вариант вируса распространяется в мире и в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - COVID-19 продолжает распространяться по всему миру: почти в 200 странах зарегистрировано более 300 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 5 млн смертей. Резкий рост случаев заболевания за последние две недели специалисты связывают с высокой скоростью заражения омикрон-штамма. Ухудшение эпидситуации по коронавирусу из-за нового штамма отмечают и в Казахстане. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 310 млн случаев коронавирусной инфекции.

За 20 дней число заболевших выросло с 276 млн до 310 млн. Так, 22 декабря 2021 года, по данным ВОЗ, в сутки регистрировалось по 500 тыс. новых случаев в день. За 20 дней при таком коэффициенте прироста количество заболевших должно было вырасти всего на 10 млн, однако прирост за 20 дней составил 34 млн случаев.

Резкий рост специалисты связывают с высокой скоростью распространения омикрон-штамма, который стал доминирующим во многих странах. В США, Индии и Бразилии зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев, за ними следуют Великобритания, Франция и Россия.

Напомним, как показали исследования, «омикрон» проявил себя как менее агрессивный вариант по сравнению с вариантом «дельта» в отношении летальности, однако вариант «омикрон» оказался более «быстрым» по распространению.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «цунами случаев «омикрон» настолько огромно и быстро, что поражает системы здравоохранения во всем мире».

Азия

В Азии, которая явилась центром первоначальной вспышки коронавируса, распространившейся из Уханя в Китае в начале 2020 года, число случаев заболевания снова начинает расти.

Есть опасения, что резкий рост ежедневных случаев заболевания и в Индии может быть признаком того, что в ближайшие недели на страну обрушится третья волна.

К слову, официальное число погибших в Индии составляет более 480 тыс. человек. Всего в стране зарегистрировано более 35 млн случаев заболевания.

В Китае власти портового города Тяньцзинь намерены протестировать 14 млн жителей после обнаружения группы случаев COVID-19, в том числе двух человек с вариантом «омикрон».

Отметим, Китай отреагировал на небольшое количество местных случаев массовым тестированием и жесткими блокировками, тогда как общее число случаев остается низким.

Европа

В Европе несколько европейских стран увеличили масштабы своих кампаний по вакцинации и ревакцинации после того, как увидели всплеск инфекции из-за варианта «омикрон».

Во Франции, Испании и Италии наблюдается быстрый рост числа инфицированных, при этом во Франции в настоящее время регистрируется в среднем больше ежедневных случаев заболевания, чем где-либо еще в Европе.

В Великобритании также наблюдался очередной всплеск заболеваемости, но количество госпитализаций и смертей значительно сократилось благодаря внедрению вакцинации.

Северная Америка

В США зарегистрировано более 60 млн случаев заболевания и более 830 тыс. смертей. Это самые высокие показатели в мире. В данный момент наблюдается новый всплеск заражения.

Доктор Энтони Фаучи, главный советник страны по инфекционным заболеваниям, предупредил, что в настоящее время в стране наблюдается «почти вертикальный рост» случаев заболевания, который может не достигать пика в течение нескольких недель.

Отметим, уровень смертности в Канаде намного ниже, чем у ее соседа - США, но в настоящее время также наблюдается рост числа ежедневных случаев заболевания из-за омикрон-штамма.

Латинская Америка

В Латинской Америке число новых случаев в наиболее пострадавших странах в последнее время снижалось, но во многих местах число новых случаев, похоже, снова растет.

Например, в Аргентине, Бразилии, Мексике и Перу в настоящее время наблюдается новый всплеск инфекции.

Бразилия была наиболее пострадавшей страной в регионе, где зарегистрировано более 22 млн случаев заболевания и 620 тыс. смертей - второе по величине официальное число погибших в мире.

В Перу зарегистрировано более 200 тыс. смертей. Отметим, в Перу регистрируется самое большое количество смертей на население - более 600 смертей на каждые 100 тыс. человек.

Казахстан

Первый случаи омикрон-штамма в Казахстане были выявлены 6 января текущего года в Нур-Султане и Алматы. 9 января «омикрон» был выявлен уже и в Актюбинской области. Ввиду быстрого распространения нового штамма, эпидситуация в стране стала резко ухудшаться.

По данным Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции (МВК), ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта коронавируса «омикрон», высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики.

Ухудшение эпидситуации по КВИ отметил и Глава государства сегодня в ходе заседания Мажилиса Парламента.

«В Казахстане наблюдается резкий рост случаев коронавируса. В сутки регистрируется около 2 тысяч новых случаев», - сказал Президент в ходе своего выступления на заседании.

При этом, по данным МВК на 6 января, был отмечен рост репродуктивного числа, которое составило 1,5 по стране, а в пяти регионах ( Нур-Султан, Актюбинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области) больше 2.

Президент отметил, что всего за весь период пандемии число случаев в стране составило около 1 млн.

«Борьба с пандемией остается ключевой задачей Правительства», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По данным МВК, на сегодняшний день город Нур-Султан находится в «красной» зоне по КВИ, Алматы и Шымкент находятся в «желтой» зоне. Остальные 14 регионов в «зеленой» зоне.

Отметим, 6 января в Казахстане было завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов, отобранных в регионах страны в третьей декаде декабря 2021 года. По результатам генотипирования, в 8 (8,3%) образцах был обнаружен вариант «омикрон», в том числе семь в городе Алматы и один в Нур-Султане.

На 9 января 2022 года в Казахстане было выявлено 1945 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Из них в Нур-Султане - 1319.

По данным акимата Актюбинской области, на 9 января в области всего было выявлено 70 новых случаев КВИ. При этом, согласно данным акима области Ондасын Уразалина, около 30 заболевших заражены штаммом «омикрон».

Сегодня заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что в городе на 11 января текущего года заболеваемость коронавирусом выросла в два раза.

«Недельная заболеваемость в городе выросла в два раза. Индекс передачи инфекции среди населения также возрос почти в два раза. В городе циркулирует штамм «омикрон». На сегодня получены результаты полногеномного секвенирования от 6 января. Из 96 образцов, направленных в Министерство здравоохранения, в восьми пробах обнаружен штамм «омикрон», из них семь проб были доставлены из Алматы», - сказал Ержан Бабакумаров на аппаратном совещании.

По его мнению, в городе сейчас начинается новая волна пандемии.

«Распространяется штамм «омикрон». Система здравоохранения сейчас перестраивается на мобилизацию по правилам, которые были утверждены еще до террористических атак. Важно разъяснить жителям, что «омикрон», прежде всего, заражает лиц от 20 до 30 лет, а также подростков 15-19 лет», - отметил Бабакумаров.

По словам замакима, с 10 января в городе возобновлена вакцинация, открыты пункты. Он рекомендовал вакцинироваться и ревакцинироваться молодежи, пожилым людям, а также подросткам. По словам Ержана Бабакумарова, омикрон-штамм обладает более высокой заразностью, также несет риски для молодого поколения, имеются риски повторного заражения. Он напомнил, что только вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.

По данным Минздрава, в стране по-прежнему доминирует штамм «Дельта» – 71% образцов, в 16% «Дельта плюс», в 4,7% образцах обнаружены иные варианты штамма коронавируса.





Рабига Нурбай