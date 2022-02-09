Омикрон-штамм: еще две страны снимают все ограничения, а в Казахстане ослабляют карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мире многие страны постепенно снимают ограничения ввиду снижения своих показателей по заболеваемости коронавирусом. В Казахстане также наблюдается стабилизация ситуации. Какие ограничения сняты в Казахстане и в других странах, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Все казахстанские школьники пойдут в школу на следующей неделе

Новый вариант коронавируса «омикрон» вызвал всплеск заболеваемости во всем мире с начала года, в том числе и в Казахстане. В середине января заражаемость вирусом достигла своего пика и выросла в 19,6 раз, а в Нур-Султане в 32 раза. Максимально в январе этого года фиксировалось около 16,5 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. Предыдущий рекорд за всю пандемию – 11 тысяч в сутки. Всего в стране подтверждено 1 279 842 случая.

Тем не менее, ВОЗ отмечает, что число ежедневных случаев в настоящее время снижается в большинстве регионов.

В Казахстане, по данным Министерства здравоохранения РК, наблюдается постепенное снижение заболеваемости и стабилизация ситуации по КВИ. Если еще две недели назад практически вся страна пребывала в «красной» зоне, то сегодня в «красной» зоне остаются города Нур-Султан и Алматы, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне – Алматинская, Актюбинская, Атырауская области. А город Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области перешли в «зеленую» зону.

7 февраля Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о снятии временных ограничений по пересечению Государственной границы РК в период карантина.

Снятие временных ограничений распространяется на выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства через международные аэропорты страны. Также сняли ограничения на въезд либо транзитный проезд в или через территорию РК через международные аэропорты иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением при условии соблюдения визовых требований.

Кроме того, для наших граждан ограничительный срок для выезда в иностранные государства через автопереходы снижен в два раза и теперь казахстанцы могут выезжать один раз в 15 суток.

Единственное требование при въезде – все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 72 часов, независимо от прохождения вакцинации. При этом, у казахстанцев не будут требовать справку на детей в возрасте до пяти лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц.

На заседании МВК отметили, что данные меры направлены на активизацию экономической деятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и улучшение инвестиционного климата страны.

Напомним, Глава государства поручил Правительству пересмотреть подходы к применению карантинных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в ходе встречи с представителями бизнеса 21 января текущего года.

На этом же заседании было принято решение о том, что все школьники с 14 февраля переходят на традиционный формат обучения, то есть идут в школу.

Отметим, 24 января 2022 года школы до 600 учащихся уже перешли на полноценное офлайн-обучение. В школах с более 600 учащимися – офлайн-обучение проводилось преимущественно для учеников 1-4 классов с загруженностью не более 50% от проектной мощности. Что касается учеников 5-11 классов, администрациям школ было рекомендовано учитывать желание родителей обучать детей в традиционном формате.

Напомним, специалисты отмечали рост заболеваемости среди молодого поколения по всему миру, в том числе и в нашей стране.

По данным Минздрава, на 8 февраля вакциной «Pfizer» провакцинировано первой дозой 586 500 подростков, второй дозой – 330 001 подростков.

Все больше стран мира снимают ограничения по КВИ

Помимо Казахстана, все больше стран мира частично, а в некоторых странах и полностью, снимают ограничения по КВИ.

Раньше всех от ограничений по КВИ отказалась Великобритания. В конце января страна сняла практически все ограничения по ковиду из-за того, что «пик» по «омикрону» был пройден. В стране отменили предъявление COVID-сертификатов, а ношение масок стало необязательным. Кроме того, были отменены рекомендации по удаленной работе. Помимо этого, Англия ослабила ряд ограничений на поездки, а карантин для инфицированных ковидом был сокращен с семи до пяти дней.

Дания возвращается к нормальной жизни, несмотря на высокий уровень заражения

С 1 февраля практически все ограничения по ковиду были сняты и в Дании. Премьер-министр страны объявил, что нация вернется к «жизни, какой мы ее знали до короны», и что болезнь больше «не угрожает обществу». При этом, органы здравоохранения «рекомендуют» людям с положительным результатом теста изолироваться на четыре дня, но граждане не будут обязаны делать это по закону.

Однако Дания намерена сохранить некоторые пограничные меры еще на четыре недели, включая тесты и/или карантин в зависимости от статуса иммунитета путешественников. Однако, страна разрешила бескарантинный въезд привитым всеми вакцинами, одобренными ВОЗ (ранее – только одобренными EMA). Таким образом, в список добавились китайские и индийские вакцины.

Отметим, что снятие ограничений в Дании произошли на фоне рекордного всплеска заражений коронавирусом – более 51 тысячи в день (данные ВОЗ на 28 января 2022 года). Эпидемиологи страны более не считают омикрон-штамм опасным.

Швеция снимает все ограничения по COVID-19 из-за высокого уровня вакцинации

В Швеции также приняли решение полностью отменить все ограничения, связанные с коронавирусом, начиная с 9 февраля. Свое решение власти страны объясняют высоким уровнем вакцинации своих граждан.

Оно также обосновано тем, что все меньше людей в стране серьезно заболевают и попадают в отделения интенсивной терапии. По словам премьера страны Магдалены Андерссон, «показатели заражения еще какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжелые последствия инфекции, по-видимому, уже позади».

Финляндия констатирует снижение количества госпитализаций

Страна-сосед Шведского государства – Финляндия также объявила о снятии ограничений по КВИ, отметив, что нагрузка на систему здравоохранения снижается, несмотря на волну «омикрона».

С 1 февраля ресторанам будет разрешено работать до 21:00 (ранее до 18:00). Бары по-прежнему должны будут закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.

Правительство также заявило, что ограничения на культурные и спортивные мероприятия с низким уровнем риска могут начать ослабляться.

В Испании отменили обязательное ношение масок

В Испании согласовали отмену обязательного ношения масок на улице. Оно действовало с конца декабря прошлого года для сдерживания распространения омикрон-штамма в стране. Власти также увеличат число болельщиков на спортивных мероприятиях с 50% до 75% в закрытых помещениях и с 75% до 85% на открытых площадках.

Правительство Испании закладывает основу для того, чтобы рассматривать следующий всплеск инфекции не как чрезвычайную ситуацию, а как болезнь, которая никуда не денется, а к борьбе с вирусом нужно подходить, как к борьбе с гриппом или корью.

Отметим, в Испании пик заражений «омикроном» начался в декабре 2021 года и, по мнению минздрава, уже пройден. В начале февраля количество ежедневных случаев составляло всего 50,3 тысячи заражений в день. До вспышки «омикрона» в Испании наибольшее дневное число заражений на пике «дельты» не превышало 42 тысяч в день.

Пик «омикрона» пройден в Греции

В Греции частота госпитализаций и выписок, а также более короткая продолжительность и менее тяжелое течение варианта «омикрона» по сравнению с «дельтой» позволили властям ослабить ограничения.

Снова разрешена музыка в ресторанах и барах, продлены их часы работы. Ограничения по вместимости останутся в силе только для спортивных мероприятий. Двойная маска по-прежнему обязательна в супермаркетах и транспорте.

Отметим, по данным властей Греции, пик «омикрона» уже пройден. В данный момент в стране регистрируется менее 20 тысяч заражений в день.

Австралия впервые открывает границы для туристов за последние два года

Австралия спустя почти два года откроет границы для иностранных туристов. С 21 февраля страна разрешит въезд иностранным гражданам, полностью прошедшим вакцинацию от коронавируса. Напомним, австралийские власти закрыли границы в марте 2020 года из-за пандемии, въезд иностранцев в страну был полностью запрещен.

Таким образом, все больше стран отказываются считать «омикрон» опасным, из-за снижения количества госпитализаций и более короткого и менее тяжелого течения заболевания «омикроном». Страны стремятся снимать ограничения и вернуться к нормальной жизни.

ВОЗ заявляет, что объявлять о победе над коронавирусом для какой-либо страны еще преждевременно

Однако, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус накануне заявил, что в настоящее время наблюдается «очень тревожный рост смертности в большинстве регионов мира» и «сдаваться или объявлять о победе для какой-либо страны еще преждевременно».

Отметим, несмотря на расхожее мнение о том, что «омикрон» менее опасен и протекает, как обычная простуда, врачи, в том числе и казахстанские, спешат заверить, что «омикрон» более опасен, чем обычная простуда. Количество госпитализаций по сравнению с обычным гриппом у «омикрона» выше, есть случаи смертельного исхода. Единственное схожее с гриппом условие – «омикрон» быстро передается воздушно-капельным путем. Поэтому врачи советуют не пренебрегать ношением масок и продолжать соблюдение всех профилактических мер по КВИ.

Рабига Нурбай