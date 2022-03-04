РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:31, 04 Март 2022 | GMT +6

    «Омикрон» поражает преимущественно пожилых людей – главный санврач Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Штамм «омикрон» поражает преимущественно пожилых жителей. Об этом в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санитарный врач мегаполиса напомнил, что коронавирусная инфекция значимо зависит от возраста: чем старше человек, тем больше риск. Он привел данные проведенного эпидемиологами анализа недельной заболеваемости.

    «Доля чаще заражаемых лиц штаммом «омикрон» сместилась к возрасту 60 лет и старше, составив 29,4%, или 334 случая. Пациентам пожилого возраста опасно встречаться с коронавирусом, поэтому им необходимо позаботиться о вакцинации», - сказал К. Алпысбайулы.

    Практически в одинаковой степени часто заражаются горожане в возрасте от 20 до 39 лет и от 40 до 59 лет – 24%.

    Заражения среди детей до 14 лет остаются на прежнем достаточно высоком уровне – 17%, как и заражения пенсионеров в возрасте 70 лет и старше – 16%. Данный факт свидетельствует о необходимости вакцинации среди подростков от 12 лет и старше, а также лиц старше 60 лет. Заражения среди детей до одного года в последние семь дней составили 2,9% (22 случая).

    Основными местами заражения на прошедшей неделе, где заразились 92% заболевших, остаются объекты торговли – 32%, общественный транспорт – 27%, контакты в семьях – 23% и рынки – 10%. Возросли заражения на объектах – участниках проекта Ashyq с 8 до 10%, что свидетельствует о частично формальной работе на входных группах и несознательности больных граждан, нарушающих домашний карантин.

    Главный санврач добавил, что за нарушение режима самоизоляции в Алматы к административной ответственности и уплате штрафов привлечены 16 человек с «красным» статусом.

    Ранее заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова ответила, рассматривается ли вопрос об отмене масочного режима в городе.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!