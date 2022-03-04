«Омикрон» поражает преимущественно пожилых людей – главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Штамм «омикрон» поражает преимущественно пожилых жителей. Об этом в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач мегаполиса напомнил, что коронавирусная инфекция значимо зависит от возраста: чем старше человек, тем больше риск. Он привел данные проведенного эпидемиологами анализа недельной заболеваемости.

«Доля чаще заражаемых лиц штаммом «омикрон» сместилась к возрасту 60 лет и старше, составив 29,4%, или 334 случая. Пациентам пожилого возраста опасно встречаться с коронавирусом, поэтому им необходимо позаботиться о вакцинации», - сказал К. Алпысбайулы.

Практически в одинаковой степени часто заражаются горожане в возрасте от 20 до 39 лет и от 40 до 59 лет – 24%.

Заражения среди детей до 14 лет остаются на прежнем достаточно высоком уровне – 17%, как и заражения пенсионеров в возрасте 70 лет и старше – 16%. Данный факт свидетельствует о необходимости вакцинации среди подростков от 12 лет и старше, а также лиц старше 60 лет. Заражения среди детей до одного года в последние семь дней составили 2,9% (22 случая).

Основными местами заражения на прошедшей неделе, где заразились 92% заболевших, остаются объекты торговли – 32%, общественный транспорт – 27%, контакты в семьях – 23% и рынки – 10%. Возросли заражения на объектах – участниках проекта Ashyq с 8 до 10%, что свидетельствует о частично формальной работе на входных группах и несознательности больных граждан, нарушающих домашний карантин.

Главный санврач добавил, что за нарушение режима самоизоляции в Алматы к административной ответственности и уплате штрафов привлечены 16 человек с «красным» статусом.

Ранее заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова ответила, рассматривается ли вопрос об отмене масочного режима в городе.



