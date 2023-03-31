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Омаргали Байгабулов избран председателем маслихата города Костаная

Жанна Мусабаева
31 Марта 2023, 11:50
Омаргали Байгабулов избран председателем маслихата города Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае состоялась первая сессия Костанайского городского маслихата VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед началом сессии председатель городской избирательной комиссии Сания Шарипова ознакомила присутствующих с результатами проведенных выборов, поздравила депутатов с избранием и вручила удостоверение и нагрудный знак депутата.

В работе сессии приняли участие аким города Марат Жундубаев, руководители государственных органов – администраторы бюджетных программ, начальник местной полицейской службы управления полиции Костаная Талгат Жусупов, руководитель управления государственных доходов по городу Костанай Биржан Усембаев, а также представители средств массовой информации.

Основные вопросы повестки дня включали в себя избрание председателя Костанайского городского маслихата, формирование постоянных комиссий Костанайского городского маслихата, их состав и избрание председателей постоянных комиссий Костанайского городского маслихата.

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Большинством голосов председателем Костанайского городского маслихата избран Байгабулов Омаргали Кабиевич, депутат по одномандатному территориальному избирательному округу №2 от партии «AMANAT».

Сформированы две постоянные комиссии: по вопросам бюджета, экономики, управления и самоуправления и по социальным вопросам, семейно-демографической политике и связи с общественными объединениями. Председателем первой комиссии избран Исмаилов Арман Оразалиевич, депутат по одномандатному территориальному избирательному округу №13 от НДПП «Ауыл». Председателем второй комиссии избрана Костенюк Надежда Владимировна, депутат по одномандатному территориальному избирательному округу №1 от партии «AMANAT».

Ранее сообщалось, что председателем Костанайского областного маслихата избран Сайлаубек Ещанов.


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