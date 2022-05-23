23 Мая 2022 15:28

Олжас Сулейменов объявил о воссоздании партии «Народный конгресс Казахстана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов сообщил о воссоздании партии «Народный конгресс Казахстана» («Қазақстан халық конгресі»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы объявили о возрождении партии «Народный конгресс Казахстана», которая была закрыта в 1995 году в связи с тем, что я уехал работать за границу», - сказал Олжас Сулейменов.

Партия будет развивать новый Казахстан и заниматься земельными вопросами.

«Я сегодня поставил подпись, как основатель этой партии еще в 1992 году. Сейчас партия восстанавливается. К партии могут присоединиться все желающие. Мы собрали 1000 подписей для регистрации, но есть еще 25 тыс. заявлений», - пояснил поэт.

Ранее известный казахстанский политический деятель и бизнесмен Булат Абилов объявил о создании партии Bizdin Tandau.

О создании новой политической партии «Еңбек» также объявлял Союз строителей Казахстана.

В апреле министр юстиции РК Канат Мусин сообщал, что в Казахстане рассматриваются документы четырех новых политических партий. Это «Халық дербестігі», «Ел тірегі», «Намыс», «Байтерек». Всего с 2019 года на регистрацию политической партии свои документы подавали 10 инициативных групп.