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Олжас Сулейменов избран председателем партии «Народный конгресс Казахстана»

5 Февраля 2023, 21:07
Олжас Сулейменов избран председателем партии «Народный конгресс Казахстана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся первый учредительный съезд партии «Народный конгресс Казахстана», в ходе которого председателем был избран известный поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе съезда участвовали делегаты из разных регионов страны, члены инициативной группы, общественные объединения и организации.

Основателями и лидерами партии являются известные казахстанские предприниматели и общественные деятели.

«Наша партия, которая была создана в 1992 году, возрождается. Мы создаём диалоговую площадку, приглашаем каждого члена общества, создали программу, которая будет развивать и создавать сильный Казахстан. Наша цель – проанализировать недостатки и дать понять, что нужно предпринять необходимые шаги на завтра», − сказал член инициативной группы по воссозданию партии Омархан Нуртайулы.

Партию «Народный конгресс Казахстана» изначально создали в 1992 году, однако в 1995 году она прекратила существование. В мае 2022 года поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов решил воссоздать партию «Народный конгресс Казахстана».

Как сообщалось ранее, 2 февраля новая партия «Народный конгресс Казахстана» подала документы на регистрацию в Министерство юстиции.

Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов. Все 7 зарегистрированных политический партий страны допущены к участию.

Фото партии «Народный конгресс Казахстана».


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