Олжас Нукаев стал заместителем председателя Комитета внутреннего госуаудита Минфина
Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Ержан Мынжасаров представил коллективу нового заместителя председателя комитета — Олжаса Нукаева, передает агентство Kazinform.
Олжас Нукаев родился в 1985 году в Усть-Каменогорске, окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности «Финансы». Имеет степень магистра финансов, полученную в Финансовой академии.
Олжас Нукаев работает в системе государственного аудита с 2011 года, пройдя путь от ревизора инспекции финансового контроля по Восточно-Казахстанской области до руководящих должностей в территориальном департаменте и Комитете внутренного государственного аудита.
В новой должности будет курировать вопросы цифрового развития и аналитики государственного аудита, а также реализацию стратегических инициатив, включая внедрение проекта SMART AUDIT QAZAQSTAN (SAQ).
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