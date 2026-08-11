KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Олжас Нукаев стал заместителем председателя Комитета внутреннего госуаудита Минфина

    Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Ержан Мынжасаров представил коллективу нового заместителя председателя комитета — Олжаса Нукаева, передает агентство Kazinform.

    Олжас Нукаев стал заместителем председателя Комитета внутреннего госуаудита Минфина
    Фото: Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК

    Олжас Нукаев родился в 1985 году в Усть-Каменогорске, окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности «Финансы». Имеет степень магистра финансов, полученную в Финансовой академии.

    Олжас Нукаев работает в системе государственного аудита с 2011 года, пройдя путь от ревизора инспекции финансового контроля по Восточно-Казахстанской области до руководящих должностей в территориальном департаменте и Комитете внутренного государственного аудита.

    В новой должности будет курировать вопросы цифрового развития и аналитики государственного аудита, а также реализацию стратегических инициатив, включая внедрение проекта SMART AUDIT QAZAQSTAN (SAQ).

    Ранее Бауржан Уали возглавил дирекцию магистральной сети КТЖ.

    Кадровые назначения Министерство финансов РК Назначения Аудит Госаудит
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор