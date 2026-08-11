Олжас Нукаев стал заместителем председателя Комитета внутреннего госуаудита Минфина

Олжас Нукаев родился в 1985 году в Усть-Каменогорске, окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности «Финансы». Имеет степень магистра финансов, полученную в Финансовой академии.

Олжас Нукаев работает в системе государственного аудита с 2011 года, пройдя путь от ревизора инспекции финансового контроля по Восточно-Казахстанской области до руководящих должностей в территориальном департаменте и Комитете внутренного государственного аудита.

В новой должности будет курировать вопросы цифрового развития и аналитики государственного аудита, а также реализацию стратегических инициатив, включая внедрение проекта SMART AUDIT QAZAQSTAN (SAQ).

Ранее Бауржан Уали возглавил дирекцию магистральной сети КТЖ.