Бектенов встретился с Мирзиёевым в Ташкенте: что обсудили

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в V Ташкентском международном инвестиционном форуме и встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В ходе встречи Премьер-министр РК передал Шавкату Мирзиёеву теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Стороны отметили высокий уровень казахстанско-узбекского сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве. Подчеркнуто, что договоренности, достигнутые главами государств, способствуют дальнейшему укреплению взаимодействия по широкому кругу направлений.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 16,2% и достиг 4,8 млрд долларов. За январь–апрель текущего года объем взаимной торговли составил 1,9 млрд долларов, что на 42,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также обсуждены вопросы промышленной кооперации, транспортно-логистической взаимосвязанности, сотрудничества в энергетике, управлении водными ресурсами и туризме.

Выступая на форуме, Олжас Бектенов подчеркнул важность дальнейшего углубления регионального сотрудничества для раскрытия экономического потенциала Центральной Азии. Он отметил, что Казахстан продолжает реализацию институциональных реформ, направленных на диверсификацию экономики, улучшение инвестиционного климата и повышение деловой активности.

Глава Правительства рассказал о мерах по привлечению инвестиций, включая обновленную Концепцию инвестиционной политики до 2030 года, расширение деятельности национальной компании Kazakh Invest, работу Комитета по защите прав инвесторов при Генеральной прокуратуре, а также введение специального визового режима Altyn Visa для инвесторов и высококвалифицированных специалистов.

Отдельно Премьер-министр остановился на перспективах сотрудничества в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. По его словам, в Казахстане введены в эксплуатацию два суперкомпьютера, создан Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, а также реализуется проект «Долина ЦОДов», который должен стать цифровым хабом Центральной Азии.

В работе форума приняли участие руководители государств и правительств ряда стран, представители международных финансовых институтов, бизнеса и государственных органов.

Как сообщалось ранее, Казахстан и Узбекистан создадут комиссию по управлению трансграничными водами.