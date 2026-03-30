Олжас Бектенов встретился с членами правления Международного фонда спасения Арала

Рассмотрены вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества в водной сфере, повышения эффективности деятельности Фонда, а также подготовки к заседанию Совета глав государств — учредителей МФСА, которое состоится 22 апреля т. г. в Астане.

Олжас Бектенов подчеркнул, что вопросы спасения Арала и устойчивого управления трансграничными водными ресурсами находятся в числе приоритетов, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая. Отмечено, что МФСА более трех десятилетий остается ключевой региональной площадкой взаимодействия государств Центральной Азии в водной, экологической и социально-экономической сферах.

В ходе встречи подчеркнута важность цифровизации водного учета и управления.

— Речь идет о поэтапном внедрении единой автоматизированной системы учета, мониторинга и распределения водных ресурсов в бассейнах рек Сырдарья и Амударья. Уверен, что цифровизация и учет обеспечат прозрачность водопользования. Наличие достоверных данных и совместный мониторинг являются основой доверия между государствами и позволяют повысить эффективность управления водными ресурсами, — отметил Олжас Бектенов.

В рамках формирования современной договорно-правовой базы Казахстан выступает за проработку Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Документ должен закрепить согласованные принципы рационального использования водных ресурсов, предотвращения трансграничного ущерба и развития обмена гидрологической информацией.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Международную водную организацию в структуре ООН для решения глобальных водных проблем. Это позволит консолидировать усилия и привлечь дополнительные ресурсы, в том числе для реализации региональных проектов.

Отдельное внимание в ходе встречи уделено совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА для повышения эффективности работы Фонда, усиления координации между его институтами и обеспечения результативной реализации принимаемых решений.

Также подчеркнута важность выработки согласованных подходов по ключевым вопросам в преддверии предстоящего заседания Совета глав государств — учредителей МФСА.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность сторон в продолжении конструктивного диалога, развитии водной дипломатии и поиске общих решений, направленных на устойчивое управление водными ресурсами региона и улучшение экологической ситуации в бассейне Аральского моря.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиёзода, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев, советник Президента Республики Узбекистан Шухрат Ганиев, министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев, заместитель министра — директор Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Алмаз Жээналиев, председатель Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхат Оразбай, а также руководители профильных министерств и ведомств Республики Казахстан.