Олжас Бектенов: случай с фондом Перизат Кайрат — не единственный

По словам главы Кабмина, случаи нецелевого использования средств встречаются не только в бюджетной сфере, но и при расходовании добровольных пожертвований граждан.

— Жизнь показывает, что нецелевым образом расходуются не только бюджетные средства, но и пожертвования граждан. Это яркий пример и, к сожалению, не единственный. Есть и другие случаи, — заявил Премьер-министр, комментируя ситуацию, связанную с благотворительным фондом Перизат Кайрат.

В этой связи он подчеркнул необходимость законодательного урегулирования вопросов прозрачности и подотчетности в деятельности подобных организаций.

— На мой взгляд, необходимы соответствующие законодательные механизмы, чтобы расходование средств было подотчетным и прозрачным, — добавил Олжас Бектенов.

Ранее президент фонда «Асар-Уме» дал показания о переводе 200 млн тенге в фонд Перизат Кайрат.