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    11:19, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов: случай с фондом Перизат Кайрат — не единственный

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов прокомментировал ситуацию с хищением средств в одном из благотворительных фондов, отметив важность усиления контроля и прозрачности в сфере благотворительности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қағазбен есеп жүргізгенді қою керек — Олжас Бектенов
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По словам главы Кабмина, случаи нецелевого использования средств встречаются не только в бюджетной сфере, но и при расходовании добровольных пожертвований граждан.

    — Жизнь показывает, что нецелевым образом расходуются не только бюджетные средства, но и пожертвования граждан. Это яркий пример и, к сожалению, не единственный. Есть и другие случаи, — заявил Премьер-министр, комментируя ситуацию, связанную с благотворительным фондом Перизат Кайрат.

    В этой связи он подчеркнул необходимость законодательного урегулирования вопросов прозрачности и подотчетности в деятельности подобных организаций.

    — На мой взгляд, необходимы соответствующие законодательные механизмы, чтобы расходование средств было подотчетным и прозрачным, — добавил Олжас Бектенов.

    Ранее президент фонда «Асар-Уме» дал показания о переводе 200 млн тенге в фонд Перизат Кайрат.

    Теги:
    Мошенничество Правительство РК Суд над Перизат Кайрат Комментарий Благотворительность Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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