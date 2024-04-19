Олжас Бектенов с главами дипмиссий стран ЕС обсудили водный вопрос

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел 14-е заседание диалоговой платформы «Казахстан — Евросоюз». В заседании приняли участие руководители дипломатических миссий государств-членов Европейского Союза, а также топ-менеджеры ряда европейских компаний, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

На повестке рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обозначены перспективы совместной работы в области управления водными ресурсами и развития сельского хозяйства.

Глава Правительства Казахстана отметил важность и необходимость расширения партнерства со странами ЕС для развития устойчивой водной инфраструктуры на фоне продолжающейся сложной паводковой ситуации в стране.

— Масштабы и последствия стихийного бедствия требуют от нас кардинально новых подходов для правильного использования ресурсов и недопущения подобных происшествий в будущем. В данном вопросе нам особо интересен передовой опыт и наработки европейских стран и компаний. Важно синхронизировать усилия Правительства Казахстана с программами содействия Евросоюза, — отметил Олжас Бектенов.

На сегодня Правительством РК принята Концепция развития системы управления водными ресурсами. В результате ее реализации будут уменьшены непродуктивные потери при транспортировке воды, улучшена система мониторинга состояния орошаемых земель, а также модернизированы гидротехнические сооружения для снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь, Посол Представительства Европейского Союза Кестутис Янкаускас подтвердил приоритетность обозначенного направления. Так, взаимодействие в области сельского хозяйства и управления водными ресурсами будет ключевым вопросом двусторонней повестки в текущем году.

— Водный вопрос — в приоритете нашего сотрудничества с Центральной Азией. Как и другие природные ресурсы, вода должна иметь свою цену для того, чтобы ее использовали эффективно. Это послужит стимулом для внедрения более эффективных технологий, и многие европейские компании готовы работать в данном направлении, — сказал Кестутис Янкаускас и подтвердил готовность обеспечить передачу знаний и технологий в области устойчивого управления водными бассейнами и реками.

Кроме того, участники заседания отметили плодотворное сотрудничество в рамках совместной агропродовольственной миссии, целью которой является продвижение европейской продукции на рынке Казахстана и увеличение ассортимента казахстанской продукции на рынках ЕС.

Во время заседания послы европейских стран и представители зарубежных компаний поделились опытом по внедрению водосберегающих технологий и развитию АПК. Посол Австрии Вилли Кемпель представил инновационную технологию орошения, а также инновационное решение в области неорошаемого земледелия, позволяющее получить более высокий урожай при значительном сокращении потребления воды.

Глава германо-казахстанского аграрно-политического диалога доктор Олга Хунгер отметила, что сбережение водных ресурсов является основополагающим направлением как для аграрного сектора Германии, так и Казахстана. В этой связи перспективным является трансфер знаний и инноваций в области внедрения искусственного интеллекта в технологию полива, применение новых методов обработки с целью сохранения плодородия и влаги в почве.

На заседании также рассмотрен опыт Финляндии в области мониторинга качества поверхностных и подземных вод с помощью автономных онлайн-станций, работающих на солнечной энергии. Отмечены перспективы запуска пилотных установок в Казахстане. Цифровая платформа позволит контролировать риски, связанные с плотинами, и обеспечивать устойчивость водной инфраструктуры.

Кроме того, участники заседания обсудили опыт Швеции в области внедрения инновационных технологий в очистку сточных вод, Венгрии — в части перехода на передовые сельскохозяйственные технологии, в том числе в семеноводстве.

По итогам заседания Глава Правительства Казахстана Олжас Бектенов подчеркнул, что вопросы водных ресурсов напрямую влияют на эффективность развития сельского хозяйства. Поэтому взаимодействие Казахстана со странами ЕС должно вестись усиленно и параллельно в обеих плоскостях.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством задачу — развивать агропромышленный комплекс и обеспечить рациональное использование водных ресурсов. Сельское хозяйство и пищевая промышленность входят в число важнейших секторов нашей экономики. У нас имеется огромный потенциал производства высококачественной и органической сельхозпродукции, а также продуктов питания. Мы заинтересованы в увеличении экспорта продовольствия на рынок ЕС. Учитывая передовые аграрные технологий европейских компаний, приглашаем к созданию совместных проектов по производству и переработке продуктов АПК. Мы, со своей стороны, готовы приложить все усилия по созданию благоприятной среды для ведения бизнеса, — отметил Олжас Бектенов.

Справочно: Товарооборот между Казахстаном и странами Европейского Союза составляет $42 млрд. С 2005 года общий объем европейских инвестиций превысил $180 млрд. За прошлый год страны ЕС вложили в экономику Казахстана почти $10,5 млрд. Во внешней торговле доля ЕС составляет порядка 30%. В Казахстане работают около 6 тысяч совместных предприятий