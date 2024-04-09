Олжас Бектенов с рабочим визитом посетил Кыргызстан

В государственной резиденции «Ала-Арча» состоялись переговоры Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, прибывшего с рабочим визитом в Бишкек, и председателя кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова, на которых главы правительств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к предстоящему официальному визиту президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Астану, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе встречи стороны обсудили совместные меры по наращиванию двустороннего товарооборота до $2 млрд. Внимание было уделено конкретным проектам, направленным на укрепление торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Главой правительства РК отмечено, что Казахстан готов нарастить экспорт по 195 товарным позициям на сумму $260 млн. Широкий потенциал имеется в пищевой, промышленной, нефтехимической, строительной, фармацевтической и других отраслях. Этому также способствуют намеченные планы о создании Индустриального торгово-логистического комплекса на общей границе. Запуск данного проекта принесет мультипликативный эффект и придаст дополнительный импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

Для полноценного раскрытия потенциала сотрудничества в сельском хозяйстве правительствами двух стран будут приняты меры по увеличению взаимных поставок продукции и запуску совместных проектов, а также продолжено активное взаимодействие между научно-исследовательскими институтами и аграрными вузами двух стран.

Олжас Бектенов подчеркнул важность утверждения режимов работы водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на вегетационный период 2024 года.

Наряду с этим стороны отметили динамичную работу по повышению пропускной способности казахстанско-кыргызской границы, а также привлекательности транзита для грузоперевозчиков. В соответствии с Концепцией развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана до 2030 года предусматриваются строительство и реконструкция пунктов пропуска «Қарасу», «Бесагаш», «Аухатты», «Сартобе» «Айша биби», «Сыпатай батыр», «Кеген».

В ходе встречи стороны также предметно обсудили вопросы взаимодействия в сферах образования, культуры и туризма. По итогам переговоров подтверждена готовность в полной мере реализовать все задачи, поставленные главами двух государств, и поднять казахстанско-кыргызское сотрудничество на новый уровень.

Также в Бишкеке главу Правительства Казахстана принял Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Олжас Бектенов передал слова приветствия от Главы государства Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность Правительства Казахстана приложить все усилия для обеспечения поступательного развития торгово-экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что 18–19 апреля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с официальным визитом посетит Казахстан. В рамках визита главы двух государств проведут заседание Высшего межгосударственного совета, где обсудят актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества. Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.