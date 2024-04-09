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    11:14, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с визитом

    Токаев и Жапаров
    Фото: Акорда

    18-19 апреля состоится официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе главы КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В рамках визита президенты двух стран проведут заседание Высшего межгосударственного совета. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

    Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.

    Теги:
    Кыргызстан Садыр Жапаров СНГ Международные отношения Внешняя политика Казахстана Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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