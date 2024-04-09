Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с визитом

18-19 апреля состоится официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе главы КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В рамках визита президенты двух стран проведут заседание Высшего межгосударственного совета. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.