РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:17, 15 Май 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов проверил состояние котельной в Кокшетау

    Олжас Бектенов проверил состояние котельной в Кокшетау
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область ознакомился с планами по подготовке к отопительному периоду и состоянием инженерных сооружений, в частности районной котельной №2 Кокшетау. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на прессөслужбу Правительства РК.

    Аким Кокшетау Бауржан Гайса доложил Премьер-министру о ситуации с инфраструктурой энергетического комплекса. Износ городских сетей в настоящее время составляет 43%. В рамках подготовки к отопительному сезону запланирован ремонт 6 км коммуникаций, что позволит снизить показатель по итогам года до 41%. Теплоснабжение города обеспечивает государственное коммунальное предприятие «Кокшетау Жылу». На балансе организации 4 котельных. В текущем году, согласно постановлению Правительства, из резерва выделено 816 млн тенге на ремонт двух теплоисточников – районных котельных №1 и №2. В летний период на объектах запланированы работы по устранению неисправностей котлоагрегатов, пакетов конвективной части, поверхностей нагрева и бункеров сырого угля.

    Олжас Бектенов проверил состояние котельной в Кокшетау
    Фото: Правительство РК

    Олжас Бектенов осмотрел состояние котельной №2. Объект был введен в эксплуатацию в 1998 году, в настоящее время обеспечивает теплом 56 тыс. абонентов. Предельная производственная мощность котельной достигает 300 Гкал/час. Проведение ремонтных работ позволит снизить аварийность и обеспечить население бесперебойным теплоснабжением в отопительный период.

    - Как я уже говорил, в летний период необходимо приложить все усилия для того, чтобы избежать критических ситуаций в холодное время года. Глава государства поручил ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Обеспечить качественную и бесперебойную подачу тепла – одна из ключевых наших задач. Средства выделены. Недобросовестное исполнение обязательств недопустимо. Мы должны учитывать прошлый опыт, извлекать уроки из допущенных ошибок и действовать на опережение, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Продолжается проработка проекта по строительству ТЭЦ в Кокшетау, что позволит обеспечить растущие потребности города в тепловой и электрической энергии. Планируется, что ее тепловая мощность будет составлять 520 Гкал/час, электрическая – 240 МВт.

    Олжас Бектенов проверил состояние котельной в Кокшетау
    Фото: Правительство РК
    Олжас Бектенов проверил состояние котельной в Кокшетау
    Фото: Правительство РК
    Олжас Бектенов проверил состояние котельной в Кокшетау
    Фото: Правительство РК

     

    Теги:
    Правительство ТЭЦ ЖКХ Кокшетау Олжас Бектенов Премьер-министр РК Акмолинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!