Олжас Бектенов проверил состояние котельной в Кокшетау

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область ознакомился с планами по подготовке к отопительному периоду и состоянием инженерных сооружений, в частности районной котельной №2 Кокшетау. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на прессөслужбу Правительства РК.

Аким Кокшетау Бауржан Гайса доложил Премьер-министру о ситуации с инфраструктурой энергетического комплекса. Износ городских сетей в настоящее время составляет 43%. В рамках подготовки к отопительному сезону запланирован ремонт 6 км коммуникаций, что позволит снизить показатель по итогам года до 41%. Теплоснабжение города обеспечивает государственное коммунальное предприятие «Кокшетау Жылу». На балансе организации 4 котельных. В текущем году, согласно постановлению Правительства, из резерва выделено 816 млн тенге на ремонт двух теплоисточников – районных котельных №1 и №2. В летний период на объектах запланированы работы по устранению неисправностей котлоагрегатов, пакетов конвективной части, поверхностей нагрева и бункеров сырого угля.

Фото: Правительство РК

Олжас Бектенов осмотрел состояние котельной №2. Объект был введен в эксплуатацию в 1998 году, в настоящее время обеспечивает теплом 56 тыс. абонентов. Предельная производственная мощность котельной достигает 300 Гкал/час. Проведение ремонтных работ позволит снизить аварийность и обеспечить население бесперебойным теплоснабжением в отопительный период.

- Как я уже говорил, в летний период необходимо приложить все усилия для того, чтобы избежать критических ситуаций в холодное время года. Глава государства поручил ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Обеспечить качественную и бесперебойную подачу тепла – одна из ключевых наших задач. Средства выделены. Недобросовестное исполнение обязательств недопустимо. Мы должны учитывать прошлый опыт, извлекать уроки из допущенных ошибок и действовать на опережение, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Продолжается проработка проекта по строительству ТЭЦ в Кокшетау, что позволит обеспечить растущие потребности города в тепловой и электрической энергии. Планируется, что ее тепловая мощность будет составлять 520 Гкал/час, электрическая – 240 МВт.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК