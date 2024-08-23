Олжас Бектенов проверил реконструкцию дороги «Жезказган-Кызылорда»

Глава Правительства в рамках рабочей поездки в область Улытау ознакомился с темпами строительства автодороги «Жезказган-Кызылорда». Ее восстановление должно придать импульс развитию ряда регионов, в том числе и области Улытау. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Премьер-инистру доложили, что на сегодня определены четыре подрядные организации по проекту «Жезказган-Кызылорда» (208 км). Контракты с ними уже подписаны. Стоимость работы по области Ұлытау составляет 108,6 млрд тенге.

В этом году планируется провести отвод земли под строительство дороги, снятие плодородного слоя почвы, возведение вахтовых городков и оформление карьеров, а также заготовку дорожно-строительных материалов.

Премьер-министр подчеркнул, что автодорога «Жезказган-Кызылорда» имеет стратегическое значение. Она позволит повысить транзитный потенциал региона, улучшив тем самым экономическое развитие области и уровень жизни ее жителей.

Министерству транспорта поручено взять на особый контроль вопрос для обеспечения своевременного завершения работ. Также акцентировано внимание на том, чтобы при реконструкции автодороги подрядные организации задействовали специалистов, проживающих в области Улытау, компании, обладающие необходимыми компетенциями и безупречной репутацией. Должны использоваться отечественные строительные материалы.

Глава Правительства отдельно остановился на необходимости обеспечения безопасности дорожного движения во время реконструкции автодороги.

В целом, в регионе параллельно ведутся строительные работы на дорогах местного значения. В 2023 году в области реконструировано и отремонтировано более 170 км на общую сумму свыше 12 млрд тенге. В этом году продолжатся работы по ремонту дорог протяженностью 196 км на общую сумму свыше 16 млрд тенге.

В рамках исполнения поручения Главы государства по приведению в нормативное состояние всей республиканской сети дорог до 2025 года начато масштабное строительство и ремонт 12 тысяч км автомобильных дорог Казахстана. В том числе по республиканской сети – восемь тысяч км, по местной – четыре тысячи км. По данным Министерства транспорта, до конца года работы на семи тысячах км будут завершены работы.