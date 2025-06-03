Олжас Бектенов призвал крупные предприятия разработать Программы внутристрановой ценности

Бектенов отметил, что с 1 января 2026 года в стране заработает Реестр отечественных производителей. Он станет единственным механизмом по определению реального отечественного производителя, у которого будут в приоритетном порядке осуществляться закупки продукции государственным и квазигосударственным секторами.

Также всем крупным предприятиям Премьер поручил разработать и принять Программы внутристрановой ценности с созданием возле себя пояса малого и среднего бизнеса.

— Если промышленные предприятия не примут таких программ, то не будет никакой государственной поддержки. Данная программа направлена на создание условий по обеспечению прямого закупа у наших предприятий. Это будет стимулировать расширение и создание новых производств за счет их локализации, — отметил Бектенов.

Кроме того, премьер поручил:

Министерству промышленности совместно с Министерствами национальной экономики и финансов принять меры по финансированию строительства инфраструктуры для промышленных предприятий, в том числе на территориях специальных экономических и индустриальных зон.

Министерству промышленности разработать конкретные меры по развитию промышленной кооперации между отечественными предприятиями для обеспечения роста импортозамещаемых производств с использованием передовых технологических решений.

Ранее на заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал вопрос запуска Реестра казахстанских товаропроизводителей.