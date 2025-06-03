РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:46, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов призвал крупные предприятия разработать Программы внутристрановой ценности

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов дал ряд поручений по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Бектенов призвал крупные предприятия разработать Программы внутристрановой ценности
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бектенов отметил, что с 1 января 2026 года в стране заработает Реестр отечественных производителей. Он станет единственным механизмом по определению реального отечественного производителя, у которого будут в приоритетном порядке осуществляться закупки продукции государственным и квазигосударственным секторами.

    Также всем крупным предприятиям Премьер поручил разработать и принять Программы внутристрановой ценности с созданием возле себя пояса малого и среднего бизнеса.

    — Если промышленные предприятия не примут таких программ, то не будет никакой государственной поддержки. Данная программа направлена на создание условий по обеспечению прямого закупа у наших предприятий. Это будет стимулировать расширение и создание новых производств за счет их локализации, — отметил Бектенов.

    Кроме того, премьер поручил:

    • Министерству промышленности совместно с Министерствами национальной экономики и финансов принять меры по финансированию строительства инфраструктуры для промышленных предприятий, в том числе на территориях специальных экономических и индустриальных зон.
    • Министерству промышленности разработать конкретные меры по развитию промышленной кооперации между отечественными предприятиями для обеспечения роста импортозамещаемых производств с использованием передовых технологических решений.

    Ранее на заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал вопрос запуска Реестра казахстанских товаропроизводителей.

    Теги:
    Госзакупки Правительство РК Бизнес Производство Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают