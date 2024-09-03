Олжас Бектенов поручил внедрить «социальный кошелек» с 1 января 2025 года

Глава Правительства Олжас Бектенов обозначил сроки для запуска «социального кошелька» в рамках исполнения Послания Главы государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов определил приоритетные направления работы и обозначил четкие сроки для достижения конкретных результатов Министерством цифрового развития в рамках реализации Послания Главы государства.

До 1 декабря Министерству цифрового развития необходимо утвердить реестр государственных услуг, которые будут входить в цифровой платежный документ. С 1 января 2025 года совместно с министерствами труда, здравоохранения, просвещения, акиматами регионов — обеспечить его внедрение.

Работу по внесению необходимых законодательных изменений нужно завершить до конца текущего года, подчеркнул Премьер-министр.

Одна из ключевых задач — внедрение технологий искусственного интеллекта в платформу «электронного правительства». Первые результаты данной работы должны быть представлены в декабре текущего года, акцентировал внимание Премьер-министр.

Напомним, внедрение «социального кошелька» предоставит казахстанцам альтернативу использования банковских карт и позволит защитить начисленные на него средства от взысканий со стороны банков, коллекторов и налоговых органов.

Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 сентября с Посланием народу Казахстана, отметил, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан.