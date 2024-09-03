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    15:50, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов поручил внедрить «социальный кошелек» с 1 января 2025 года

    социальный кошелек
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

    Глава Правительства Олжас Бектенов обозначил сроки для запуска «социального кошелька» в рамках исполнения Послания Главы государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов определил приоритетные направления работы и обозначил четкие сроки для достижения конкретных результатов Министерством цифрового развития в рамках реализации Послания Главы государства.

    До 1 декабря Министерству цифрового развития необходимо утвердить реестр государственных услуг, которые будут входить в цифровой платежный документ. С 1 января 2025 года совместно с министерствами труда, здравоохранения, просвещения, акиматами регионов — обеспечить его внедрение.

    Работу по внесению необходимых законодательных изменений нужно завершить до конца текущего года, подчеркнул Премьер-министр.

    Одна из ключевых задач — внедрение технологий искусственного интеллекта в платформу «электронного правительства». Первые результаты данной работы должны быть представлены в декабре текущего года, акцентировал внимание Премьер-министр.

    Напомним, внедрение «социального кошелька» предоставит казахстанцам альтернативу использования банковских карт и позволит защитить начисленные на него средства от взысканий со стороны банков, коллекторов и налоговых органов.

    Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 сентября с Посланием народу Казахстана, отметил, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан.

    - Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю Правительству с начала следующего года внедрить механизм «социального кошелька». Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан. Иначе говоря, необходимо, чтобы социальная помощь оказывалась на принципах справедливости, открытости и эффективности, - отметил Глава государства, выступая с Посланием.

    Теги:
    Социальная поддержка Правительство РК Социальный кошелек Послание Президента РК-2024 Олжас Бектенов
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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